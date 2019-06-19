【習近平訪朝】新媒：中朝關係將從黨際交往轉向國家間交往

中共總書記、國家主席習近平周四（20日）對朝鮮進行國事訪問。新加坡《聯合早報》分析認為，與中國前兩任最高領導人江澤民、胡錦濤曾對朝鮮進行正式友好訪問不同，習近平此訪顯示中朝關係重心正從黨際交往向國家間交往轉移。 文章指，中朝黨際交往在雙邊政治關係中仍將發揮重要作用，但與以前不同的是，雙方在經濟、貿易和文化領域的交流合作在不斷增多，這些合作只能以國家對國家的關係才能有章可循，有法可依，也才能深入持久。

《聯合早報》分析認為，習近平此訪，顯示中朝關係將從黨際交往轉向國家間交往。（視覺中國）

文章以〈中朝關係將隨習近平朝鮮行從黨際交往轉向國家間交往〉為題，開首先指，這次習近平對朝鮮進行「國事訪問」表明，中國有意在保持黨際交流的基礎上，推動中朝關係進一步向正常的國家關係方向發展。

對於習近平此訪，中方在中共中央對外聯絡部（中聯部）舉行媒體吹風會，並由部長宋濤作主要介紹，外交部副部長羅照輝介紹兩國合作情況，表明習近平這次訪問朝鮮仍由中聯部牽頭負責，外交部協助配合。據了解，中聯部主要負責中共與其他國家政黨，尤其是社會主義國家執政黨之間的關係，而外交部則負責國家間的關係。

經貿合作需建立法律和制度規範

文章指出，中朝兩國長期以來將黨際交往作為雙方交流的主要渠道，凸顯中朝關係比雙方與其他國家之間的關係更特殊，但卻很難解決雙方在經貿交往中產生的問題和矛盾。

文章續指，上世紀90年代後，朝鮮經常遭遇經濟困難，中朝經貿往來主要是中國對朝鮮進行援助，雙方在經貿領域的矛盾相對較少。但隨著朝鮮開始將工作重點轉向經濟建設，到朝鮮尋找機會的中國企業和商家越來越多，中朝經貿合作也更加需要法律和制度規範，這種規範只能通過正常的國家關係才能建立。「這些合作只能以國家對國家的關係才能有章可循，有法可依，也才能深入持久。」