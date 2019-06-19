【中美貿易戰】學者：習特會後或重啟談判 　惟難扭轉兩國關係

美國總統特朗普指將與中國國家主席習近平於大阪G20峯會期間會面，外界關注兩國能否重啟貿易談判並達成協議。 有內地的學者認為，現時氣氛正面，或有利於兩國恢復談判，但對於長遠改善兩國的競爭局則不感到樂觀。

特朗普與習近平會在下周的G20峯會期間會面。（資料圖片）

特朗普周二（18日）表示與習近平通電話，並指二人會在下周的G20峯會期間會面，中美談判團隊則在兩國元首會晤前重開談判。

新加坡《聯合早報》訪問南京大學國際關係研究院院長朱鋒，朱鋒表示，兩國領導人確定會面，傳遞了積極信號，就是「雙方還是要解決問題，而不是簡單的爭吵和對立」。朱鋒又預計，G20習特會的氣氛正面，或會像去年年底，中美首腦在阿根廷布宜諾斯艾利斯的會晤般，成為重啟貿易談判的重要轉折點。特朗普與習近平去年12月在布宜諾斯艾利斯共同出席G20並進行會晤後，一度達成90天「停火」協議。

但朱鋒認為，中美之間正在發生科技戰，中美關係整體下滑，走向新型大國競爭的局面，即使貿易談判恢復，甚至達成協議，仍不看好兩國關係得到實質改變。

2018年12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的「習特會」。中美代表共晉晚餐，開會長達兩個半小時，期後宣佈90內停止互徵新關稅。（資料圖片）

避免貿易戰持續升級的機會

另一位學者，華中科技大學教授陳波分析，此次兩國領導人會晤，達成原則性協議的機會不太大。他估計，更大的可能性是美國會擱置對3000億美元中國輸美商品徵稅的計劃，向外界釋放「貿易戰不會很快解決，但也不會擴散」的信號，之後雙方將繼續就早前的貿易協議文本進行磋商。特朗普早前曾警告，如果在峰會上達不成協議，美國將立即對價值3000億美元中國輸美商品的關稅調高至25%。

陳波又認為，特朗普有機會「見好就收」。因為美國大選逼近，貿易戰雖然對美國整體經濟或許沒有太大影響，但個別群體會受到衝擊，例如農民，也就是特朗普的鐵票倉；此外，美國商界早前希望借特朗普之手，迫使中國市場更進一步對外開放，但近期反對持續打貿易戰的聲浪也在變大。如果中美未能達成貿協議，可能會影響特朗普選情。

（聯合早報）