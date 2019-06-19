孔鉉佑：核心利益問題中國絕不讓步　美國應取消全部加徵關稅　

據中國駐日大使館官網消息，駐日大使孔鉉佑周二（18日）接受日本《讀賣新聞》專訪，就中日關係、G20大阪峰會、中美貿易摩擦，以及釣魚島等方面問題闡述了中方立場主張。

去年10月，習近平在北京會晤到訪的日本首相安倍晉三。（資料圖片）

孔鉉佑：中日有責任共同維護自由貿易體制

中美圍繞貿易摩擦產生對立，G20習特會備受關注。孔鉉佑強調，中美經貿協議必須是平等、互利的，在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，同時確保協定文本平衡，符合雙方共同利益。

孔鉉佑認為，美國總統特朗普政府執政以來，對全球多個交易夥伴實施關稅制裁，並把矛頭指向中國，升級對華經貿摩擦。這種做法不僅對中、美有害，對日本乃至地區和全球都不利。

他說，中日經貿關係高度融合，兩國都是國際自由貿易體制的受益者，都有責任共同維護開放型世界經濟和自由貿易體制。「中日要做世界經濟的『穩定錨』和『推進器』，積極宣導自由貿易，共同維護多邊主義，為推動建設開放型世界經濟多做貢獻。」

孔鉉佑：習近平出席大阪峰會體現中方重視日本

在專訪中，孔鉉佑被問到，國家主席習近平將出席大阪G20峰會並有望與日本首相安倍晉三會晤，中方對主席國日本有何期待。

孔鉉佑回答稱，中方希望日方作為主席國與各方一道，推動峰會支持多邊主義，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，構建開放型世界經濟。同時，發揚夥伴精神，加強宏觀經濟政策協調，促進世界經濟穩定增長，照顧發展中國家關切。在當前個別國家升級經貿摩擦的情況下，尤其需要堅持協商一致，妥善處理意見分歧。

孔鉉佑還說，習近平應安倍邀請出席G20大阪峰會，體現了中方對日方作為主席國的重視和支持。中方願繼續為日方辦會提供積極支援，建設性參與相關討論，為大阪峰會成功舉辦做出貢獻。

至於中方希望日方發揮哪些具體作用，孔鉉佑認為，在推進世貿組織（WT0）改革問題上，中方願同日方保持溝通，明確下階段WT0改革的主要課題。如果美方所提改革方案中有合理的地方，中方願意積極研究，但不希望釆取顛覆迄今框架的改革方式。

《讀賣新聞》刊登孔鉉佑專訪。（中國駐日本大使館官網）

孔鉉佑：盼日方不要採取有損中日關係的舉動

關於習近平對日本進行國事訪問的聲音增多，孔鉉佑在採訪中表示，這反映出日本各界對兩國關係實現進一步發展的良好期盼。他指出，目前中日雙方正就下階段重要外交議程保持溝通，希望雙方繼續相向而行，為實現高層交往營造良好氛圍和有利條件。

孔鉉佑認為，中日關係仍然面臨一些問題，例如涉海問題和涉及領土主權爭議。在經濟方面，雙方面臨華為問題。中方希望日方從自身利益出發，從中日合作大局出發，做出審慎抉擇，不要採取有損中日關係、與當前兩國關係改善發展大勢背道而馳的舉動。

在構建新時代的中日關係上，孔鉉佑稱，雙方重點要把握好5個方面，分別是：增進政治互信、堅持互利共贏、加強對話溝通並妥善處理好敏感問題、促進人文交流以及開展國際地區合作和共同維護自由貿易體系。

孔鉉佑5月28日獲任命為新中國駐日本大使，並在同月30日赴日本履新。圖為日本首相安倍晉三在6月11日與孔鉉佑會面。（法新社）

此外，孔鉉佑在專訪中還表示，希望日本各界更加積極參與共建「一帶一路」和中日第三方市場合作。

而在釣魚島問題上，孔鉉佑重申，中方公務船在釣魚島海域的活動正當合法，也保持了必要的克制。「中方當然要維護自己的領土主權和海洋權益，但也願同日方一道，把握好和平友好大方向，堅持通過對話處理爭議。」