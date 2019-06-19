【新疆再教育營】BBC獲准入內採訪：表面歌舞昇平　實情是......

英國傳媒《BBC》近日在網上公開記者早前獲准到訪新疆多座「再教育營」的片段，稱其表面上是歌舞昇平的「培訓學校」，但有重要證據顯示其「再教育營」的性質及內部人員令人同情的生活情況。

片段全長約12分鐘，甫開始就稱「中國過去曾否認這些地方存在，但現在，我們被允許拜訪，他們想傳遞一信號，這些是學校，而不是監獄」，並引述一名相信是老師的女子解釋被中國官方稱為「職業技能教育培訓中心」的存在目的，「他們受到一定的極端思想感染以後，為了把自己思想裏面的極端思想感染程度去除」。

BBC記者到訪時男女「學員」都載歌載舞。（影片截圖）

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然而，當記者深入詢問「學員」時是否「被判有罪」或「多久可以禮拜一次」、「是你自己選擇過來的嗎」時，「學員」卻稱「我沒有犯罪，我就是犯了錯」、「國家法律規定，學校是公共場所不能從事宗教活動」、「我以前法律意識淡薄，被個人的極端主義和恐怖主義思想影響」等官腔式答案。片段又提到，整個採訪過程，政府官員都一直緊隨記者身後，每一次訪問都在旁觀看。

片段指，實際上中國政府所謂的「轉化思想」，方式只是長時間死記硬背漢語，以及學習中國「日益嚴格」的宗教法律法規，「以及用另一種忠誠取代信仰和文化認同」。此後，記者亦發現成年人必須穿着統一的制服，且每天的「學習」結束後亦不會回家，要住在最多10人同住的宿舍內，「不知需要幾個月亦或幾年後，他們才可以回家」。

事實上，記者當時有被告知，每名「學員」每周都可以回家一晚，每天都會有人回家，但到了「下課」時間，卻完全沒有見到任何一個「學員」離開。疏勒縣職業技能教育培訓中心負責人買買提．艾力解釋稱是「有的天有回家的，有的沒有回家的」。買買提．艾力的「答案」顯然不被新疆政府官員接受，記者發現他隨後就叫過去訓斥「人家問甚麼問題，你要想清楚再答，你確定你理解清楚他的問題了？」

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記者向和田縣職業技能教育培訓中心的負責人馬合木提提出質疑，認為必須「入讀」且要得到允許才能離開與監獄無分別，馬合木提反駁稱不會有監獄會准許畫畫，「我們這確確實實就是一個培訓中心，主要還是通過學習國語、學習法律、學技能。」片段指，記者發現有塗鴉稱「我心碎欲裂」，但為保護作者而不公開。

片段特別提出一點，新疆「再教育營」是保安非常嚴密，被高牆圍繞，有鐵絲網、瞭望塔等。但記者獲准採訪的地方，衛星圖片顯示上述的保安設施事前已被拆除，空曠的操場亦被改造成運動場，「在我們訪問時獲得充分展現」。記者發現，未獲准進入的「再教育營」，依然會有鐵絲網及瞭望塔，且立即就會被阻止拍攝。

Rakhima Senbay曾在「再教育營」內生活超過一年。（影片截圖）

此外，現居哈薩克，當初因為被發現手機安裝Whatsapp而要在「再教育營」內生活超過一年的Rakhima Senbay指，「再教育營」內的情況相當不人當，「我被戴上腳鏈超過一周，我們被毆打過多次。」Rakhima Senbay認為，歌舞昇平只是表面，「他們在外人訪問前警告我們，如果你們說出來，你們會被送到一個更差的地方。」

另一方面，據《美國之音》報道，患有糖尿病及心臟病的著名新疆維吾爾作家努爾穆罕默德．土赫提（Nurmuhammad Tohti），其流亡加拿大的家人證實，自去年在家中被帶走並送入「再教育營」後，近日已經身故。美國筆會（PEN American）在周二（18日）發聲明，對努爾穆罕默德．土赫提之死表示震驚，同時指責中國企圖抹殺維吾爾和其他人的文化與精神生活。

（BBC）