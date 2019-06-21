美國務院人口販賣報告出爐：中國朝鮮沙特同列「最嚴重」國家

據自由亞洲電台報道，美國國務院周四（20日）發布2019年年度人口販運報告（TIP Report），中國被列入人口販運情況最嚴重的國家之一，與沙特、古巴、朝鮮等國一同被列為第三等級。 報告指，中國剛沒有達到人口販賣受害者保護法規定的最低標準，且中國政府對打擊人口販賣付出的努力不足。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日在國務院發布2019年販運人口報告時發表講話。他說，「在中國，當局在關押營裡拘留了100多萬穆斯林少數族裔。許多人被迫生產服裝、地毯、清潔用品和其他在國內銷售的商品。」（AFP）

報告中稱，中國支持的勞改營以政治教育為名，強制拘禁了大批新疆穆斯林少數民族，這一舉動措削弱了中國打擊人口販賣的力度和信譽。西藏與其他少數民族同樣面臨相似的處境。

報告中還提到，連續第二年，中國沒有公布人口販賣受害者的實際數字。當局經常不顧逃跑的人口販賣受害者將會受虐待的事實，將她們送回人販子手中。

不過，美國國務院說，儘管缺乏重大努力，中國政府還是採取了一些措施來解決人口販運問題，包括繼續與有關的國際組織合作解決中國的強迫和欺詐性婚姻問題，並繼續對可能參與性交易的官員追究責任。

在美國國務院報告中，中國被列入人口販運情況最嚴重的國家之一，與沙特、古巴、朝鮮等國一同被列為第三等級。（2019 Trafficking in Persons Report）

報告對中國提出了建議，包括如下舉措：立刻終止在新疆的強制勞改營，停止任意拘捕少數民族人士的行為，立刻釋放所有關押人員；停止有可能導致穆斯林陷入人口販賣的歧視性雇用政策；尊重執法程序，加大打擊販賣雛妓的不法行為；停止懲罰或遣返人口販賣的受害者，擴大受害者保護範圍；加強政府執法透明度，提供符合事實的資料，以及加強與國際組織的合作。

（自由亞洲電台）