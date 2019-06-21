【習近平訪朝】韓媒：習近平或帶「糧油大禮包」表誠意

據韓聯社今天報道，由於中國領導人或高官過往訪朝均會提供大量糧食和重油援助，今年正值中朝建交70周年，又是時隔14年再有中國最高領導人訪朝，預料中方此次也會按慣例，借援助向朝鮮展現誠意。

中國國家主席習近平結束對朝鮮的國事訪問，他已於今天（21日）下午啟程回國。此次訪問期間中朝之間互動備受矚目。

20日晚上9時40分左右，習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下，在平壤「五一」體育場觀看了朝鮮大型團體操和藝術演出。（新華社）

中國海關總署統計數據顯示，中方去年向朝援助價值100萬美元的大米和價值5000萬美元的化肥，以此回饋金正恩四度訪華。在2001年9月，時任中國國家主席江澤民訪朝時向朝鮮提供20萬噸糧食和3萬噸重油；已故朝鮮前領導人金正日2010年訪華時，時任中國國家主席胡錦濤也承諾向朝鮮提供50萬噸大米。

朝鮮為迎接習近平，動員了數十萬民眾。（新華社）

韓聯社報道還指出，在美國對朝制裁仍未松綁、中美貿易摩擦加劇的背景下，中方此次雖然難以公開承諾對朝提供大規模經濟援助，但很可能暗中援助數十萬噸大米和肥料。

報道表示，中方擴大對朝遊客輸送規模也可能是援助選項之一。數據顯示，朝鮮每年接待外國遊客約10萬人次，其中80%來自中國，中國遊客入境消費是朝鮮外匯收入的重要來源。在朝鮮著力於旅遊創匯之際，中國近期逐漸解除對朝旅遊限制措施，也可視為一種「禮物」。

值得一提的是，在2019年3月初，有記者就中國是否為糧食欠收的朝鮮提供人道主義援助時，當時中國外交部發言人陸慷表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，一直嚴格履行自己的國際義務，這點毫無疑問。陸慷還稱，不僅是中國，國際社會很多方面都認為應當出於人道主義考慮給予必要的援助和幫助。