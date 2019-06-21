衛星圖片曝中國在南海首次部署殲10戰機　美媒：意在展示實力

美國傳媒引用以色列國際衛星影像公司（ImageSat International）在周三（19日）拍得照片，發現解放軍首次在南海西沙永興島上部署殲10系列戰機，數量更至少有4架之多。

據《CNN》報道，時值南海局勢持續緊張，以及中國國家主席習近平與美國總統特朗普即將在大阪G20舉行峰會之際，解放軍在南海島礁部署殲10系列戰機，明顯是要展示實力。

解放軍南部戰區的殲10A戰機。（網上圖片）

報道又引述專家分析，從衛星照片所見，該批殲10戰機是露天停放，並非在機庫中，加上周邊有不少裝備，相信已部署10天或以上，數量更有可能不止4架。

對此，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）研究員、澳洲皇家空軍前軍官雷頓（Peter Layton）指出，解放軍是故意讓戰機公開亮相，希望得到外界的注視；美國太平洋司令部聯合情報中心前運營主管舒斯特（Carl Schuster）亦認為，部署戰機是要「證明是他們的領土，他們可以隨時將戰機放在那裏。」

內地傳媒《觀察者網》則引述軍事評論員指，目前尚不清楚該批殲10戰機，是隸屬解放軍的海軍航空兵還是空軍，但相信型號上是殲10A戰機。解放軍南部戰區擁有5個殲10系列戰機部隊，尤其毗鄰南海的南寧基地，更是同時部署了殲10A戰機和殲10C戰機兩款殲10系列戰機。

永興島是西沙群島最大的島嶼，同時是海南三沙的市政府駐地。（視覺中國）

報道指，永興島距離海南主要機場大約400公里，部署戰機可以增加解放軍在南海海域的作戰範圍，延長作戰時間，以保證能維護海洋權益，捍衛領土完整及國家主權。事實上，解放軍的空軍及海軍航空兵，此前已多次在永興島上部署殲11戰機，轟6K轟炸機等多款軍用飛機。

（綜合報道）