【中美貿易戰】德媒：西方壓力造就中俄聯盟

中美貿易戰持續，德媒德國之聲「澤林視點」專欄22日發表的評論文章認為，儘管中國和俄羅斯不是對等的夥伴，相互之間也一直存在著不信任，但西方對俄羅斯的制裁以及中美之間的貿易爭端正迫使中國和俄羅斯之間的關係更加密切。

6月15日，普京在塔克吉祝賀習近平66歲生日，生日蛋糕上寫有「六六大順」的中文字。（美聯社）

文章指，6年來，國家主席習近平和俄羅斯總統普京進行了大約30次會晤。最近兩人在俄羅斯的會晤公布了兩國之間簽署的25項新協定，其中包括華為與俄羅斯電信運營商MTS就俄羅斯5G網絡的建設達成的協議。

俄羅斯主要向中國出口煤炭、石油、天然氣和木材等原料。中國則主要向俄羅斯供應機械、日用消費品以及從前主要從歐洲進口的新鮮食品。北京用自己的技術填補空白的能力日益增強，因此即便有一天西方取消制裁，俄羅斯也無需重新採用西方產品。

兩國都感覺受到西方、特別是美國的不公正對待，並質疑美國的霸權，要求「不得干涉內政」。兩國也樂意讓西方的倡議落空，例如對敘利亞或委內瑞拉的干涉。而普京和習近平已經明確表示，無論美國施加多大壓力都會支持伊朗。

中俄間的傳統不信任已退居二線

文章分析稱，俄羅斯與中國之間的傳統不信任現在已退居到二線。例如中國的一帶一路計劃使中國人在昔日屬於前蘇聯勢力範圍的中亞地區越來越強大，莫斯科當然不願看到這一點。另一方面，中國也擔心與俄羅斯的合作陷入腐敗和低效率的困境，葬送數十億的投資額。

文章最後指，歐洲人應該逐漸開始思考，他們是否希望中俄關係如此密切。西方應該表現得現實一些，要認識到只有在對方沒有像中國這樣強大玩家的情況下，制裁才會奏效。歐洲應該考慮的是，是否改善了與俄羅斯的關係，才能更好的在中國和美國面前維護自己的利益。

（德國之聲）