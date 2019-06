CNN：解放軍武力攻台將面臨最血腥一役　代價嚴重且影響國際形象

兩岸關係近年陷入低谷,國務委員兼國防部長魏鳳和早前更揚言,如果有人要將台灣從中國分裂出來,中國軍隊將「不惜一戰」。 相關言論引起外界對解放軍會否武力攻台的諸多推測。不過,美國有線新聞(CNN)則分析認為,若解放軍武力攻台將面臨最血腥一役,過程中需付出慘重代價;就算最終成功也會損兵折將,且嚴重影響其國際形象。

文章稱,台灣過去幾十年就在可以登陸的地方打造防禦設施,加上台灣擁有能發射反艦巡航導彈的艦隊,以及一系列陸基飛彈和沿岸大量的地雷與火炮,這些都會讓解放軍的登陸付出慘重代價。(資料圖片)

文章以〈中國入侵台灣將是場血腥的後勤噩夢〉(A Chinese invasion of Taiwan would be a bloody, logistical nightmare)為題,稱解放軍的規模龐大,台灣的軍隊相比下相形見絀。但儘管如此,解決軍要武力攻台卻是極為困難。

文章引述著有《中國的侵略威脅》(The Chinese Invasion Threat)一書的美國智庫「2049計劃協會」研究員易思安表示,台灣有著專業的軍隊,擁有由美國訓練有素專家組成的強大核心,又指台灣地形有著高度防禦性,攻台將是解放軍面臨到「最困難及最血腥」的任務。

文章指,解放軍的規模龐大,台灣的軍隊相比下相形見絀。但儘管如此,解決軍要武力攻台卻是極為困難。(新華社)

登陸作戰恐火力不足

文章指,台灣東岸山多且為岩岸地形,並跟大陸本土有段距離,因此解放軍將從西岸開始入侵台灣,但在此登陸卻會面臨到最大的障礙。雖然有資料顯示解放軍擁有37個兩棲運輸設備跟22艘登陸艦,但要成功攻台恐需更大規模的火力。

文章稱,台灣過去幾十年就在可以登陸的地方打造防禦設施,加上台灣擁有能發射反艦巡航導彈的艦隊,以及一系列陸基飛彈和沿岸大量的地雷與火炮,這些都會讓解放軍的登陸付出慘重代價。而就算解放軍成功登陸並建立據點,部隊仍須穿過台灣西部的沙灘與山區向台北挺進,期間將面臨到後勤補給路線狹窄的問題。

文章又引述新加坡RSIS海事安全研究計劃學者Collin Koh Swee Lean稱,就算解放軍成功攻台,也會產生「巨大的政治後果」,由於使用武力而被視為「惡鄰」(the bad guy in the neighborhood),「這將讓中國多年來積極經營的盟友和良善形象就此毀滅,且也讓中國成為美國的對立者。」