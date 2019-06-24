CNN：解放軍武力攻台將面臨最血腥一役　代價嚴重且影響國際形象

兩岸關係近年陷入低谷，國務委員兼國防部長魏鳳和早前更揚言，如果有人要將台灣從中國分裂出來，中國軍隊將「不惜一戰」。 相關言論引起外界對解放軍會否武力攻台的諸多推測。不過，美國有線新聞（CNN）則分析認為，若解放軍武力攻台將面臨最血腥一役，過程中需付出慘重代價；就算最終成功也會損兵折將，且嚴重影響其國際形象。

文章稱，台灣過去幾十年就在可以登陸的地方打造防禦設施，加上台灣擁有能發射反艦巡航導彈的艦隊，以及一系列陸基飛彈和沿岸大量的地雷與火炮，這些都會讓解放軍的登陸付出慘重代價。（資料圖片）

文章以〈中國入侵台灣將是場血腥的後勤噩夢〉（A Chinese invasion of Taiwan would be a bloody, logistical nightmare）為題，稱解放軍的規模龐大，台灣的軍隊相比下相形見絀。但儘管如此，解決軍要武力攻台卻是極為困難。

文章引述著有《中國的侵略威脅》（The Chinese Invasion Threat）一書的美國智庫「2049計劃協會」研究員易思安表示，台灣有著專業的軍隊，擁有由美國訓練有素專家組成的強大核心，又指台灣地形有著高度防禦性，攻台將是解放軍面臨到「最困難及最血腥」的任務。

文章指，解放軍的規模龐大，台灣的軍隊相比下相形見絀。但儘管如此，解決軍要武力攻台卻是極為困難。（新華社）

登陸作戰恐火力不足

文章指，台灣東岸山多且為岩岸地形，並跟大陸本土有段距離，因此解放軍將從西岸開始入侵台灣，但在此登陸卻會面臨到最大的障礙。雖然有資料顯示解放軍擁有37個兩棲運輸設備跟22艘登陸艦，但要成功攻台恐需更大規模的火力。

文章稱，台灣過去幾十年就在可以登陸的地方打造防禦設施，加上台灣擁有能發射反艦巡航導彈的艦隊，以及一系列陸基飛彈和沿岸大量的地雷與火炮，這些都會讓解放軍的登陸付出慘重代價。而就算解放軍成功登陸並建立據點，部隊仍須穿過台灣西部的沙灘與山區向台北挺進，期間將面臨到後勤補給路線狹窄的問題。

文章又引述新加坡RSIS海事安全研究計劃學者Collin Koh Swee Lean稱，就算解放軍成功攻台，也會產生「巨大的政治後果」，由於使用武力而被視為「惡鄰」（the bad guy in the neighborhood），「這將讓中國多年來積極經營的盟友和良善形象就此毀滅，且也讓中國成為美國的對立者。」