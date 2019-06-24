【G20大阪峰會】「習特會」結果難料　人民網連發6文提前輿論鋪墊

中共總書記、國家主席習近平將在G20峰會上與美國總統特朗普會面。法廣網文章分析認為，由於會面結果難料，中共官媒近日已連番發文，提前進行輿論鋪墊。

法廣稱，人民網的一系列文章似乎也顯示，中方對G20習特會談判結果缺乏把握，現在提前進行輿論鋪墊。（視覺中國）

法廣網指出從6月17日至22日，人民網連發六篇文章，開宗明義，直指「極個別的一些『恐美崇美』錯誤論調試圖混淆視聽，帶偏輿論。」這六篇文章分別是《中國人怎麼愛國還需要別人來教嗎？》、《鬥爭的結果會是「中必輸」嗎？》、《中國扛不住美國的「三板斧」嗎？》、《中國能吞下「如果」帶來的苦果嗎？》、《中國「委曲」就能「求全」嗎？》、《真是中國高調惹的禍嗎？》。

對準「投降派」為習近平辯護

法廣網分析指，這些文章的基調不脫之前把矛頭對準黨內「投降派」的框架，同時有更具體的指向，一是為習近平放棄鄧小平「韜光養晦」的正當性辯護，另一個便是為「厲害了我的國」平反。

例如《中國能吞下「如果」帶來的苦果嗎？》一文的開頭稱，如果不提倡「中國製造2025」，如果不實施「千人計劃」，如果不在南海強勢維權……中國經貿摩擦爆發以來，一直有一種聲音，認為「如果」中國保持「韜光養晦」，「充分尊重美國領導地位，甚至絕不挑戰美國領導地位」就可以相安無事，皆大歡喜。

文章指出，中國的總體實力，不再是改革開放前的小舢板，已然是揚帆遠航的巨輪，文章批駁，美方不斷地升級貿易摩擦，對中國高科技企業極限施壓，「如果派」們卻拿著「韜光養晦」的幌子，要求中國忍氣吞聲，並且言之鑿鑿，把中美貿易摩擦的根本原因，歸結於中國沒有保持「韜光養晦」，屬於戰略失誤，是極為荒唐。

法廣文章指出這一段很明白是在批駁「誤判」說。自去年三月中美貿易爭議開始，由小變大，步步升高，中共內部有一種指責習近平誤判的聲音。

另一篇題為《真是中國高調惹的禍嗎？》則為「厲害了我的國」平反，文章稱：「厲害了我的國」成了「厲害了我的鍋」，不過是一些崇美恐美者跟着美國跑了調，通過販賣焦慮、製造恐慌…… 。文章還譴責在美國面前「中國怎麼可能厲害」「中國怎麼可以厲害」的心態。

法廣又稱，人民網的一系列文章似乎也顯示，中方對G20習特會談判結果缺乏把握，現在提前進行輿論鋪墊。