【中美貿易戰】紐時：大疆將在美組裝新款無人機　規避制裁風險

據美媒《紐約時報》周二（25日）報道，無人機大型製造商大疆將在美國組裝一款在美國聯邦和地方政府機構中很受歡迎的無人機新版本，使該款無人機符合《貿易協議法》（Trade Agreement Act）要求的認證，以規避制裁風險。

大疆將在美國組裝名為Mavic 2 Enterprise Dual的新型無人機。（網絡圖片）

《紐約時報》的報道指，大疆將在美國組裝的這款名為Mavic 2 Enterprise Dual的新型無人機附設特殊功能，可以只把收集到的數據存放在無人機上，只有在飛機降落後才能從機器上讀取數據，它無法通過無線網絡在線傳輸任何信息。大疆希望新的生產設施和無人機的新數據功能足以讓這款新產品滿足在美國銷售的條件。

大疆還沒有被美國政府列入出口黑名單。但自2017年底以來，大疆已成為政府審查的重點，因為美國海關和移民官員擔心，帶有攝像頭、地圖繪圖技術和紅外掃描儀的無人機可能被用來收集敏感數據，並將其傳送給中國政府。上個月，美國國土安全部發出警告，對中國製造的無人機表示了同樣的擔憂。

大疆北美業務副總裁馬里奧‧雷貝洛（Mario Rebello）表示，通過把60%的新型無人機組裝工作放在美國，公司將能夠為其設備申請符合《貿易協議法》（Trade Agreement Act）要求的認證。該法律規定政府部門不能購買某些產品，除非它們是在美國生產的。

大疆的政府客戶基本上都在用申請豁免的方法來避免違反《貿易協議法》。雷貝洛認為，在其產品未獲得符合該法的認證的情況下，公司被禁止向政府機構銷售產品的可能性現在更大了。當大疆的無人機符合《貿易協議法》，應該會讓客戶對大疆無人機在國家安全問題和設備安全性上更加放心。