美媒：李銳日記歸屬爭奪案開庭　北京法院未開放旁聽惹爭議

中共元老李銳今年2月逝世後，遺留的日記及文稿被女兒李南央捐贈給美國史丹福大學，惟繼母張玉珍其後控告要求歸還。 美國之音（VOA）中文網報道稱，北京市西城區中級人民法院周二（25日）開庭審理此案，但未開放旁聽。對此，中國獨立記者高瑜當天在Twitter上表示，「北京西城法院不過是上演一場鬧劇，不但奪不回李銳日記，只能暴露黨干預司法的荒唐。」

李銳與第二任妻子張玉珍。（資料圖片）

美國之音的報道指，原告代理律師被看到上午9時25分左右獨自一人走進法院，本案原告張玉珍並未現身。而本案被告李南央亦未到庭。

另據中央社報道，一名與李銳家人有往來的北京市民表示，約有10名關心此事的李銳友人及支持者，上午前西城區中級人民法院申請旁聽，但發現此案被院方列為「不公開審理」。

該市民說，面對眾人質問為何不開放旁聽，法院人員僅回答「應當事人要求」，並未多言，也有人因為拍照問題與法警發生爭執。美國之音報道則提到，現場與警方發生爭執的是前《炎黃春秋》雜誌執行主編洪振快。事後他被要求刪除在現場拍攝的所有照片。

李銳與前妻范元甄之女李南央。（網上圖片）

根據報道，在美國定居的李南央，除質疑法院不公開審理的用意外，並強調李銳生前多次明確表示，日記和手稿交給史丹福大學胡佛研究所保存，並有錄音為證。而在張玉珍提出控告後，她已向法院出示李銳的錄音作為證物。

李南央還表示，北京法院對李銳決定將日記捐贈給史丹福大學一案並沒有管轄權。而面對張玉珍的訴訟，史丹福大學也已向美國法院提出抗告，並主張李銳的文稿歸屬應由美國法院裁決。

中國獨立記者高瑜當天則在Twitter上發文稱，案件是「違法秘密開庭」，不公開審理，是因為見不得人。又指該案實質是「中共要搶奪李銳的著作權」。

中央社的報道稱，關心此事的李銳友人普遍覺得，無論李南央與張玉珍之間有何恩怨，但李銳遺留的日記及手稿若是落到中共手中，筆下的史料就「很難再重見天日」。而文稿在史丹福大學手裏，至少就還有機會。

李銳遺體告別儀式2月20日在北京八寶山舉行。（網絡圖片）

李銳今年2月16日在北京病逝，享壽101歲。事後，李南央將內容超過1000萬字的李銳日記、手稿、書信等文件帶往美國，捐贈給史丹福大學胡佛研究所。但張玉珍4月初提出控訴，主張擁有李銳文稿的繼承權，要求李南央歸還。

（美國之音、中央社）