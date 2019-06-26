為華裔職員學生遭不公正審查鳴不平　MIT校長：不要製造恐懼氣氛

據美國中文網報道，中美貿易紛爭的戰火已延燒到學術界，美國政府近期頻繁對中美學術交流、華人學者「出手」，早前就有多名華裔科學家被美國的科研機構開除。 對此，麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）校長Leo Rafael Reif在當地時間25日特別致函全校師生。他指出，華人和華裔同事受到美國政府機構不公正審查令人心碎，強調管理學術間諜活動的風險必須非常小心，但不應製造一種毫無根據的懷疑和恐懼的有毒氣氛。

MIT校長公開信同樣發布在學院官網上。（網站截圖）

「華人也是美社會傑出貢獻者」

Reif在信中開首就直言，MIT為一個全球化的實驗室，來自不同文化和背景的人們互相激勵，因此他為學院的華裔社區成員所遭受的痛苦境況而感到沮喪。

Reif又討論了美中之間的緊張關系對MIT構成的影響，他強調自己很清楚學術間諜活動的風險，而MIT也已經制定了謹慎的政策來防範此類違規行為，「管理這些風險時，我們必須非常小心，不要製造一種毫無根據的懷疑和恐懼的有毒氣氛。」

Reif說，儘管少數具有中國背景的研究人員可能確實是出於惡意行事，但他們只是一些例外。而MIT其他教師，博士后，研究人員和學生在與政府機構打交道時，卻感覺到他們受到不公正的審查、污名化和邊緣化，僅僅只是因為他們的中國背景。

「沒有比這個更加偏離、甚至是在腐蝕我們社區的協作力量和開放的理想的了，華人和華裔同事的這些報導令人心碎。」Reif認為，華人成員不僅是MIT社區的典範成員，也是美國社會的傑出貢獻者，但是他們感到自己得到的是回報卻是普遍的不信任和不尊重。

在中美貿易戰日趨激烈的大趨勢下，兩國對抗的影響愈來愈大，正逐步蔓延學術界。（資料圖片/視覺中國）

「過度審查移民會傷害美國和MIT」

Reif指出，關注國家安全風險也是他的首要任務，但過度審查移民會傷害美國和MIT。「延緩發放簽證。因爲宗教、種族、民族或民族血統，對大多數移民和一系列其他群體發表的嚴厲言論。綜合來看，這些行動和政策已經放大了美國正在關閉大門的資訊，我們不再尋求成爲吸引世界上最具驅動力和創造力人才的磁石。我相信這個資訊與美國成功的方式不一緻。我確信MIT的成功也非如此而來。我們應該能意料到，它會給國家和麻省理工學院帶來嚴重的長期後果。」

在信中文未，Reif再一次肯定新移民對於美國的重要性，「在像我們這樣的國家，移民如同氧氣，而每次吸入新鮮氧氣都會使整個身體重新獲得能量。作為一個社會，當我們贈予移民以機會，我們都會得到對於我們共有的未來至關重要的燃料。我相信這種智慧將永遠在麻省理工學院的生活和工作中引導我們。我也希望它能夠繼續指導我們的國家。」

（美國中文網、鳳凰網）