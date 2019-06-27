俄媒：中國公司計劃打入俄羅斯市場　出口自製防彈產品

俄羅斯衛星通訊社報道，中國東潤公司準備將自家生產防彈衣，防彈頭盔以及其它自我保護的工具推廣至俄羅斯。 公司代表接受訪時間時指，希望可以開拓俄羅斯的軍備市場，擁有更大的市場佔有率。

「軍隊-2019」國際軍事技術論壇6月25日至30日在莫斯科郊外舉行。(中新社)

中國東潤公司正在俄羅斯莫斯科郊外參加「軍隊-2019」國際軍事技術論壇的中國江蘇東潤公司生產防彈衣，防彈頭盔以及其它自我保護的工具。公司商務經理蜜俊傑表示，公司正在向俄羅斯的潛在合作伙伴推廣由高分子量聚乙烯（PE材料）製成的防彈用品。

蜜俊傑指，當子彈打在普通的鋼板更上會濺出來，有可能射傷其他人，而PE材料造的防具是可以讓子彈進去的時候就不會再出來，能夠防住子彈，也能很好的控制好後面的凹陷，而且PE材料所製的防具更輕，減少軍人的負擔。

蜜俊傑又指，以往的防具多用芳綸去製造防彈物品，但蜜俊傑認為芳綸耐熱程度高，然後凹陷也很小，但是目前，芳綸的發展已經有了很長的歷史，它的性能提升的空間已經很有限，而PE材料的技術、性能，是一年比一年都在往上，有很大的提升空間。

目前，俄羅斯本土有兩家做芳綸的企業，不過，「他們對於白色的PE材料沒有特別好感」。

（俄羅斯衛星通訊社）