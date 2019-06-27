【逃犯條例】德國《每日新聞》在陸突然被禁　或與反修例報道有關

德國傳媒報道，德國境內最重要的電視新聞節目《每日新聞》（Tagesschau）最近突然在中國大陸遭到封鎖，手機APP無法使用，網站亦不能打開。 德國公共廣播聯盟（德廣聯）認為，《每日新聞》被禁可能與報道香港反修訂《逃犯條例》有關。

德國公共廣播聯盟（德廣聯）認為，《每日新聞》被禁可能與報道香港反修訂《逃犯條例》有關。（資料圖片）

《德國之聲》報道指，《每日新聞》的網站「tagesschau.de」和相關手機APP在中國大陸突然被禁，用戶目前只能看到錯誤提示信息。

報道稱，包括《德國之聲》中文網、BBC中文網，《美國之音》、《紐約時報》等國際傳媒，在中國的網站其實早已被全面屏蔽。目前為止，還沒有官方機構表態屏蔽的原因，中國也很少就網絡管制作出解釋，涉及政治敏感的網頁或內容都是網絡管制機構屏蔽的對象。

網頁及APP均無法使用

報道續指，今年的6月4日是「六四事件」30周年紀念日，中國傳媒集體對此沒有做出任何報道。包括此後不久爆發的香港大規模「反修例」遊行，也未得到中國傳媒的重點關注，相關的關鍵詞搜索和討論也紛紛被各大搜索引擎和社交平台屏蔽。為避免民眾能接觸到外媒的報道內容，全球各大傳媒的網站和APP在中國也無法登陸使用。德廣聯表示，這可能是如今《每日新聞》欄目主頁及APP在中國被禁的原因。

目前，德廣聯的領導層正在商討下一步該採取怎樣的措施。與《每日新聞》一樣，德國電視二台以及瑞士公立德語廣播電視台SRF也已同樣在大陸被審查機關屏蔽。