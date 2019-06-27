外媒指大陸網軍介入台灣選舉　韓國瑜「支持者」疑有騰訊員工

美國知名外交雜誌《外交政策》發表調查文章，指台灣去年的九合一選舉，韓國瑜競選高雄市長時，疑以有大陸的網軍介入。 報道指，有非官方的支持韓國瑜臉書專頁的3位管理員，懷疑是騰訊公司的員工，又指該專頁經常發放假新聞攻擊韓國瑜的對手。

大陸網軍被指設立一個挺韓國瑜的專頁，並在當中發放假新聞。(網站截圖)

《外交政策》的報道指，一個叫「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」的臉書群，在2018年4月10日、即韓國瑜宣布參選後一天成立，是最大的非官方韓粉社群，去年11月時成員超過6萬人。網站透過發布講話內容、大量網路宣傳，並發布假訊息攻擊陳其邁、民進黨政府以及批評韓國瑜的人，藉此抬高韓國瑜聲勢。粉絲專頁在選舉期間分享數千篇文章，來自這個群體的許多假新聞也在台灣人流行用的通訊軟件LINE上流傳。

專業管理員疑似來自大陸

但《外交政策》的記者指出，這個粉絲專頁極可能是來自大陸的專業網路群體操作。該專頁去年11月列有6位管理員，其中三位是「Fang Jianzhu」,「Yun Chi」、「Chen Geng」，其中前兩位是創始會員，後者則在4月18日加入。如在專業人士社群網站領英公司（LinkedIn）找到3筆名字相同者的個人資料，3人都自稱是大陸騰訊員工，也都宣稱是北京大學畢業。其中兩人表示「在多家外國企業做過公關」。巧合的是，這3名管理員在大選後就停止活動，沒再持續發文，不過該專頁目前仍持續運作，成員有近9萬人。

專頁的三名管理員，疑似是騰訊員工。（《外交政策》網站）

報道也引述台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎祐分析，指這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊，該部隊為大陸進行網路、太空、電子戰的單位。但同時，亦有台灣國防部心戰大隊心理作戰情報軍官認為，這個網站團體可能是與大陸企業簽約的私人團隊，而非專門的軍事或情報部門。

報道也引述台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎祐分析，指這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊，該部隊為大陸進行網路、太空、電子戰的單位。但同時，亦有台灣國防部心戰大隊心理作戰情報軍官認為，這個網站團體可能是與大陸企業簽約的私人團隊，而非專門的軍事或情報部門。這位軍官又認為，這不是北京第一次試圖操縱台灣社群網站，他和同僚追蹤許多臉書網頁與內容農場，看似是台灣人創建，但背後應是中共宣傳部。而不論林穎祐、國防部軍官或其他專家都相信，這些只是大陸對去年台灣地方選舉大規模干預行動的冰山一角。除了臉書外，北京利用許多團體、網頁、內容農場與平台，協助韓國瑜贏得勝選。

報道指，沒有證據顯示韓國瑜與這個團體或其他團體有關，而對於這些可能來自大陸的未知網路力量協助選戰與推動韓流，韓國瑜過往的回應是「我不知道他們是誰，但感謝他們的支持」。

（外交政策／中央社）