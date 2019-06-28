【大連男打人案】片段遭改編成「難民攻擊歐洲女」　法媒急闢謠

近日在遼寧大連，閉路電視拍下了一名男子在街頭毒打一名女子，片段傳到網上後引起社會關注，而施暴男子王某其後已經被警方拒捕。 但據法新社26日報道，這段施暴畫面遭歐洲「反移民」極右翼分子上傳到Twitter，被「改編」成「難民在歐洲街頭襲擊年輕女子」的故事，令不少不明真相的歐洲網民情緒受到煽動。

據報道，一個名為「反對法國的第三世界化」的極右Twitter帳號發布了這段片段，並配以「這些出現在我們街頭上的野獸」的文字。此外，一個使用荷蘭語的Twitter帳號也發布了同樣的影片，並附上文字稱「在歐洲出現了這樣的事」。法新社稱，該帳號經常發布極端言論。

不到一日內，該影片在Twitter和其他歐洲社交媒體上被傳播了數百次，有人甚至要求處死這個被說成是「難民」的男子。而一個在簡介中自稱是「高盧人」的法國極右Twitter帳號對被曲解的影片評論稱，「那些女權主義者上街遊行要求接納難民，引進的就是這些（像視頻中打人男子一樣的）野獸。她們在作出決定前能不能先花哪怕兩分鐘時間來思考對社會造成的後果。」

法新社發文闢謠。（網絡圖片）

法新社其後寫闢謠文章表示，他們通過在搜尋引擎上對比視頻中的截圖和與他們駐亞洲的記者進行核實後發現，這段片段根本是發生在中國大連的一起街頭暴力案件，與歐洲和難民沒有任何關係。

法新社還提醒歐洲網民說，這已經不是第一次歐洲極右翼勢力在這麼「看圖說話」編造抹黑難民的假消息了。不少歐洲網民也對於極右翼勢力用這麼一段發生在中國的事情去栽贓難民感到震驚。

（法新社、澎湃新聞）