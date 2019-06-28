【中美貿易戰】英調查：逾半中國受訪者罷買美國貨　以示支持國家

中美貿易戰持續。一項英國調查發現，逾半中國受訪者表示已罷買美國貨品，以示對中國的支持；而兩國大多數消費者，對對方企業的印象都轉趨惡化。

調查發現，近6成半受訪者對一年內達成貿易協議前景樂觀。（視覺中國）

報告由位於倫敦的博然思維諮詢公司（Brunswick）發表，1000名中國消費者和1000名美國消費者參與調查。

調查發現，56%的中國受訪者稱已罷買美國產品，以示對中國的支持；有68%的中國受訪者表示，受貿易糾紛的影響，他們對美國企業的看法轉趨惡化。博然思維在調查報告指出，鑑於77%的中國消費者表示經常購買美國商品，這對美國企業的收入構成巨大風險。

近6成半受訪者對達成貿易協議前景樂觀

美國消費者對中國企業的看法也日趨惡化。59%的受訪者表示對中國企業印象差，只有41%表示對中國企業印象好，較去年10月下跌6個百分點。此外，只有44%的美國消費者相信中國企業能採取正確行動，比去年10月下跌12個百分點。

博然思維分析指，這意味著中國企業有必要降低在美國的監管和聲譽風險。在當前背景下，中國企業很難贏得美國受眾的支持。

另外，中美受訪者均認為，在持續的貿易爭端中，他們將付出最高昂的代價。60%的美國消費者以及75%的中國消費者發現，自關稅增加以來，生活商品價格上漲。不過，約有三分之二的受訪者（66%的美國消費者及64%的中國消費者）都對一年內達成貿易協議持樂觀態度。