【華為風波】華為否認與軍隊研發機構合作　學者質疑彭博過份解讀

《彭博社》周四（27日）報道指，中國電訊商華為多名員工曾與中國軍方合作進行研究項目，反映兩者之間關係比起本來已知的密切。 對此，華為表示不知曉員工以個人身份發表的學術文章，亦否認公司與軍隊研發機構合作。同時亦有專家質疑，《彭博社》的報道有過份解讀之虞，外界無需為此「大驚小怪」。

華為表示，其在全球範圍內只研發和生產符合民用標準的通信產品，不為任何軍隊定制研發產品。（資料圖片）

據《聯合早報》報道，華為表示其與軍隊的研發機構沒有合作；不知曉員工以個人身份發表的學術文章；其在全球範圍內只研發和生產符合民用標準的通信產品，不為任何軍隊定制研發產品。

報道引述華中科技大學教授陳波表示，《彭博社》的解讀值得質疑。他指出，中國的保密體製完善，但凡稍微涉密的內容都不可能在公開平台出現，「《彭博社》能在中國知網搜到研究成果，就肯定不是涉密。」

陳波解釋道，中國早期沿用蘇聯的學習模式，許多中國大學最初開展通訊研究時的確曾獲軍方支持。現在雖然地方大學和軍事院校已經分離，但仍有大量的軍方科技院校，它們的文職人員願意並有資源與社會上其他研究人員共同展開通信研究，外界無需為此「大驚小怪」 。

陳波強調，如果把華為員工與軍事人員共同研究，用以說明華為是軍方披著民用外衣的代表，「那這種解讀就太極端了。」