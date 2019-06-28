達賴喇嘛接受英媒訪問　批評特朗普「缺乏道德原則」

英國廣播公司BBC周五（28日）發布第十四世達賴喇嘛的專訪。達賴喇嘛在訪問中表示，他認為美國總統特朗普（Donald Trump）是一個缺乏道德原則的人，又強調自己沒有放棄重回西藏的希望。

達賴喇嘛稱特朗普是一個「缺乏道德原則」的人。（資料圖片/路透社）

被問到對特朗普當總統有何看法時，達賴喇嘛說，「特朗普的情緒有點太複雜，今天他說這樣，明天他說那樣，我覺得這樣是缺乏道德原則。他當選總統的時候說的是『美國優先』。這是錯的，美國應該承擔起全球的責任。」

訪談中，達賴喇嘛稱自己沒有放棄重回西藏的希望。「西藏人對我有很大的信任，所以他們對此非常、非常渴望。很多老年人流淚請求我，請回到西藏。」當記者問如何實現時，達賴喇嘛說，「中國在變化。」

達賴喇嘛在訪問中稱，習近平目前沒有邀請過他會晤。（資料圖片）

達賴喇嘛還表示，他在過去的幾年間一直在和中國的一些退休官員以及學者保持聯繫，稱這些退休官員和學者都和中國政府有一定的聯繫。但他說國家主席習近平目前沒有邀請過他會晤。

在談及達賴之位繼承問題時，達賴喇嘛再次表示，「如果一個女性的達賴喇嘛出現，那她應該好看一些。如果她（不夠好看），那我想人們大概會寧願不要看到她那樣的臉。」

在訪談中，達賴喇嘛還談到了英國脫歐議題，他說自己是歐盟精神的一個仰慕者，認為英國留在歐盟內更好。

（BBC）