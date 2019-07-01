【中美貿易談判】重啟磋商　新媒：兩國癥結難解或再破局

國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（29日）在二十國集團（G20）峰會期間會談，雙方同意重啟貿易磋商，美國暫停對中國產品加徵新關稅。 新加坡《聯合早報》周一（1日）發表的社論表示，這次停火其實是七個月前的「翻版」。鑑於兩國的貿易癥結難解，加上其他課題的糾纏，接下來的談判仍可能再度破局。

上周六（29日），國家主席習近平和美國總統特朗普舉行會談，雙方同意重啟貿易磋商，美方承諾不再對中國產品加徵新關稅。（路透社）

社論指，特朗普在G20峰會期間表示，他並沒有承諾今後六個月內不會對中國輸美產品加徵新的關稅。言外之意是，如果中美重啟貿易談判後還是未能達成一個好的協議，他仍可能對餘下價值超過3000億美元的中國輸美產品徵收關稅。

社論指出，特朗普頻頻祭出關稅威脅，要中國在美國關切的問題上作出改變，包括知識產權和商業機密竊取、競爭政策、匯率操縱、強制技術轉讓、結構性改革等，但要求觸碰中國的底線，使雙方達致任何貿易協議的希望渺茫。

社論續指，由於雙方在關鍵問題上存在很大分歧，導致5月時談判破裂。特朗普政府對於恢復對話和談判的其中一個條件，是中國必須回到最初談判的文本，將一些改變的要求和作出的承諾寫入法律中，以確保中國履行協議條款，但中國認為美國的要求侵犯了中國主權，因此，雙方能否在貿易磋商的原則上願意做出妥協和讓步，這是難以想像的結果。

不期待會有實質性突破

社論最後表示，特朗普和習近平在G20峰會上同意貿易休戰，起碼中美貿易戰不會進一步升級，但兩國貿易代表在接下來的磋商，預料將展示更強硬的立場，更多棘手的經貿問題還在後頭，談判過程波折恐更多，因此不能期待未來的談判會取得哪些實質性的突破。

（《聯合早報》）