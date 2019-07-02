【G20峰會】日外務省：習近平透露曾向金正恩轉達安倍涉朝意見

二十國集團（G20）峰會上月於日本大阪舉行，中國國家主席習近平上周四（6月27日）與東道主、日本首相安倍晉三舉行領導人會談。 日本放送協會（NHK）本周一（1日）報道，日本外務省透露，習近平在與安倍會晤中談到，他曾向朝鮮最高領導人金正恩當面轉達了安倍就改善日朝雙邊關係的想法。日方稱，習近平此舉「具有非同尋常的重要意義」。

G20大阪峰會：習近平與安倍晉三會面。（路透社）

報道稱，日本外務省中國蒙古第一課長岩本桂一在峰會期間接受NHK專訪。岩本表示，雙方原本打算在領導人會談結束後的晚餐會上討論涉朝問題，但在會談臨近結束時，習近平主動提出希望在會談當中就有關情況進行詳細介紹。

岩本說，「從中可以感受到，習主席希望就改善日朝兩國關係等有關北朝鮮的問題與日本進行深入溝通的強烈願望。」

他還說，習近平詳細介紹了在G20峰會前夕訪朝的有關情況，並透露向金正恩當面轉告了安倍晉三就改善日朝雙邊關係的想法。日方對此表示感謝，並給予高度評價。

岩本又透露，「在最高領導人的層面上，這種傳遞信息的情況還從未發生過。這一次，習近平主席親自把安倍晉三首相的有關想法當面轉告給了金正恩委員長，這具有非同尋常的重要意義。」

習近平訪朝：圖為朝中社6月21日發布的照片，相中習近平在20日乘專機抵達平壤後，與朝鮮領袖金正恩登上汽車，並向在場夾立道歡迎的民眾揮手。（路透社）

他並轉述稱，習主席還表示，非常支持日朝兩國解決綁架等問題，從而改善雙邊關係。兩位領導人還重申，兩國將攜手採取切實措施，為實現朝鮮半島無核化而努力。

岩本還說，日方今後將與中國、美國等各方繼續加強溝通，同時也會採取更加積極的相關措施。

（NHK）