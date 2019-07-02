澳洲學者指美國保護盟友能力下降　倡發展核武抵抗中國

前澳洲政府軍事戰略顧問、目前任教澳洲國立大學（Australian National University）的學者懷特（Hugh White）近日出書指出，中國自1996年起致力發展海空軍力，已破壞美國防衛台灣和澳洲等西太平洋盟友的能力，中國將稱霸亞洲，澳洲需思考發展核武以抵抗中國。

學者懷特（Hugh White）近日建議澳洲思考發展核武以抵抗中國。（影片截圖）

綜合澳洲媒體澳洲廣播公司（ABC）和澳洲悉尼晨驅報（The Sydney Morning Herald）等的報道，懷特在新書「如何保衛澳洲」（How to Defend Australia，暫譯）中提出的發展核武論點與1996年台海危機有關，當時正值台灣首次總統直選前夕，美國緊急調動兩個航空母艦戰鬥群巡弋台海，成功嚇阻中國發射飛彈威嚇台灣選民的意圖。

懷特指出，當時有新西蘭官員憂心中國此後會不顧一切地確保美國在1996年台海危機的作為不會重演，「現在證明他的看法是對的」，中國在1996年後耗費鉅資發展海上作戰必備的海空軍力。懷特更指，中國已是僅次於美國的第二大海權強國，威脅美國在西太平洋的軍事優勢，如今美國航母通過台海面臨被中國軍艦、飛機、潛艦、彈道飛彈攻擊的風險。

懷特表示，澳洲過去40年不用思考是否發展核武這個問題是因為有美國保護，但當美國在亞洲的地位降低時，「我們必須問自己，是否能保護澳洲，不受像中國這樣強權（的威脅）」。

澳國防部長反對發展核武

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）則不同意這項建議，他發表聲明說，澳洲會遵守《禁止核子擴散條約》（Non-Proliferation Treaty）的承諾，不會試圖取得或發展核武。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全項目主任羅傑文（Sam Roggeveen）則表示，澳洲發展核武對區域的影響很大，印尼可能會跟從，但會這樣思考是不可避免的；如果沒有美國保護，很難想像澳洲在沒有核武下能如何獨立對抗中國。

（綜合報道）