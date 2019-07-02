【中美貿易戰】英媒盤點中國多項反制手段　哪些是「七傷拳」？

中美元首近日在G20會晤並表示願意重啟貿易談判，不過談判前景仍未明朗。英媒路透社上周六（6月29日）的一篇分析文章盤點了中國可以使用的反制手段，當中包括增收關稅、拋售美債、讓人民幣貶值和各種非經濟手段等等，不過部分手段是「七傷拳」，或會傷及自身。

文章指出，稀土是高科技電子消費產品和軍工產品的關鍵原料，美國80%的稀土進口來自中國，國家主席習近平5月在江西視察了稀土公司，引發對中國可能切斷稀土原料出口的猜測。

習近平早前視察江西稀土企業，被指釋放出打稀土牌的強烈信號。（新華社）

此外，中國仍可以對價值約100億美元的美國產品增收關稅，對諸如大豆等農產品增收關稅，可以影響美國總統特朗普的農民票倉。中國也可以以自身市場為籌碼，對美國銀行或企業展開稅務調查，不給他們發放許可或採取其他官僚手段制裁這些公司。

不過文章指，關稅反擊在有些方面難以實行，諸如半導體製造設備和晶片這類高科技產品，中國很難找到替代供應。雖然波音客機是單項價格最高的美國進口產品，但中國沒有對波音客機增加關稅，這就顯示出中國的類似困境。因為中國航空公司正在急速擴張，限制波音飛機進口將影響中國航空業發展。

另外，中國目前握有約1.12萬億美元的美國財政部債券，但許多中國專家表示北京不可能大量拋售美債，因為那樣也會令中國的外匯儲備貶值。中國找到可替代的而且有良好回報的投資管道也不容易。

有分析指可以讓人民幣大幅貶值，使中國出口更有競爭力。在美國當局開始對中國產品徵收第一批關稅時，人民幣自2018年7月起已經貶值3%。人民幣貶值部分抵消了一部分中國出口商受到美國增收關稅的衝擊。但國內外投資者擔憂，讓人民幣大幅貶值會為美國提供更多理由，使美國可以對所謂的貨幣操縱國進行制裁。

外交對抗手段或涉及朝鮮和伊朗問題

除市場和經濟手段之外，文章認為，中國還有非經濟手段，即外交對抗和軍事姿態調整等。北京可以在一些棘手的國際問題上，諸如朝鮮和伊朗問題上，減少與美國的合作，北京還可以在南海和台灣海峽強化軍事姿態。

（路透社）