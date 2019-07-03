美籍台裔工程師非法出口軍用晶片到中國罪成　面臨最高25年監禁

在台灣出生的美籍台裔工程師石怡池（Yi-Chi Shih，音譯），被指控非法出口軍用晶片到中國，美國司法部當地時間周二（2日）宣布其罪名成立，將面臨最高25年的監禁。

綜合外電報道，現年64歲的石怡池於2018年被FBI逮捕，歷經近半年的審訊後，被裁定違反《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA） 中針對某些產品未經授權出口的禁令。此外，陪審團亦裁定石怡池犯有洗錢、郵件與匯款詐欺、偽造報稅表、向政府機構作出虛假陳述，以及串謀未經授權進入受保護的電腦獲取資料等罪。

石怡池被指控非法出口軍用晶片到中國。（視覺中國）

報道引述檢察官認定，石怡池不當入侵美國企業，以取得設計服務以及單片微波集成電路（MMICs）的相關資料。其中單片微波集成電路（MMICs）被指可以用作商業或軍事用途，包括廣泛被應用在導彈、導彈導航、戰機、雷達等電子軍事武器當中。

報道又提到，石怡池在台灣出生，於1989年移民到美國，工作上與美軍有十分深遠的合作關係。石怡池不但曾在美國海軍研究生院（Naval Postgraduate School）擔任副教授、受雇於美國政府合作的企業製作MMIC晶片，以及在美國加州大學擔任兼職教授。石怡池在加州創辦的通訊技術公司，亦在2007年被美國國防部合作的企業併購。

另一方面，石怡池是成都嘉石科技公司（CGTC）的總裁和PULLMAN LANE的總經理。

要留意是，總部設在四川成都、主要製造MMIC晶片的CGTC，2011年開始將石怡池列為總裁。但CGTC自2014年8月開始，就因為涉及危害美國國家安全與外交政策的活動，被美國商務部列入出口管制實體名單。CGTC在被列入黑名單以前及之後，都有PULLMAN LANE開設的銀行帳戶有交易記錄。

至於PULLMAN LANE則是被指曾經在2010年接受過一間名為「慶安」的貿易公司高達100萬美元的匯款。美國商業部在2014年以從事危害國家安全的採購活動，甚至未經授權的提供中國軍事使用為由，把慶安列入黑名單。

（綜合報道）