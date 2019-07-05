【新疆再教育營】外媒揭維族孩子亦遭殃　送寄宿學校「文化滅絕」

英國傳媒近日報道，新疆除了有「再教育營」關押數以百萬計的維吾爾族人及其他少數民族穆斯林外，證據顯示當地亦有大規模將維族孩子與其父母，甚至與外界隔離，送往寄宿學校生活，務求從小改變維族的文化。有學者形容，有關的情況是「文化滅絕」。

數十名逃離到土耳其的維族人控訴孩子在中國被隔離或失蹤。（BBC）

+ 10 + 9 + 8

據《BBC》報道，經交叉比對中國官方的公開資料，並透過對逃難到土耳其維族人60多次的採訪，所得出至今最全面的證據，以證明在維族孩子在新疆所面臨的情況。例如僅一個鄉鎮，就有400多名維族孩子失去父母，全都是在被關押中喪生，不論是在「再教育營」或是監獄。

「他們（中國政府）是想讓他們成為漢人，並抹掉他們的身份」，其中一名土耳其維族人阿卜杜拉曼表示，妻子3年前帶同孩子回新疆探望祖父母後不知所蹤，他直至今年稍早才意外地網上看到孩子拍攝的短片，但竟不是操母語維族語，全都是漢語。阿卜杜拉曼亦相信，妻子早已被送進「再教育營」。

報道又展示大量衛星照片，顯示新疆各處有不少面積廣闊的新學校，不少都附有數量眾多的宿舍，「幾乎和『再教育營』一樣迅速拔地而起」。例如有一間幼稚園，新疆官方宣稱有1000多名兒童就讀，最年幼的只有3歲，「這便是中國所謂的『保護中心』，超過100個這樣的中心正在建設，它們一共將可以容納1萬名兒童」。報道又指，此類學校保安森嚴，附近道路有警方把守封鎖，記者不被允許靠近。

另一間位於和田市的幼稚園，報道指其是專門為維族被關押者的孩子而建立，外牆有鐵絲網、閉路電視，以及要求說漢語的標語，「進入校園，請講普通語」。

受訪的新疆宣傳部副部長徐貴相則稱家庭分離不會對孩子造成持續的心理傷害，「跟孩子來講，這個也是很正常的，我們平時工作上班，一天也見不着孩子，或者說一段時間都見不着孩子，但是並不能帶來甚麼實質性的跟孩子的影響」，更稱不會全家人都被送進「再教育營」。

然而，報道稱採訪中可發現大量家人失蹤的個案並不罕見，不少土耳其維族人都在鏡頭前親口控訴整個家庭都是被中國政府打擊的目標。

報道提到，事實上在中國官方的公開資料，是能夠查找到目的要隔離維族及穆斯林孩子與其文化、家庭根源的政策，在幼稚園的孩子會被提供「心理輔導」及「彌補親情缺失」，表明中國政府充分了解該政策的負面影響。

新疆及維吾爾族聚居區的幼稚園入學率增長，遠遠高於全國增長。（BBC）

獨立學者鄭國恩形容是「文化滅絕」。（BBC）

發現者獨立學者鄭國恩更稱，新疆幼稚園的入學率在「再教育營」被廣泛興建後增長超過80%，維族人聚居的地區更達148%，相較之下全國幼稚園的入學增長率僅為8%，「（中國政府）正試圖全面控制年輕一代，培養被切斷根源的新一代，他們不再有曾經的宗教信仰和文化知識，甚至也沒有了自己的語言，我相信我們有足夠的證據稱之為『文化滅絕』。

（BBC）