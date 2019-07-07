英智庫：華為員工履歷顯示與解放軍和情報部門關係密切

據英國《每日電訊報》上周五（5日）報道，英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society, HJS）在分析華為員工的履歷後發現，當中一些人曾為中國軍方或情報部門工作。該學會警告，華為與這些機構的關係較之前認為的密切得多，甚至有人曾擔當中國國安部的特工。

研究指，很多華為員工曾是中國國安部的特工，或與解放軍有關。（資料圖片）

研究披露，有華為員工曾在負責情報蒐集和反間諜的中國國安部擔任特工，或與解放軍有過合作項目或在領先的軍事院校接受過教育；抑或曾在被指控對美企發動網絡攻擊的中國軍事機構工作。

報道指，分析所用的大約2.5萬份華為員工的履歷是由越南富布賴特大學（Fulbright University Vietnam）副教授Christopher Balding在調查華為的所有權結構時發現。這些履歷去年被上傳到中國的招聘平台，開始出現在公眾可訪問的網站上。

上述副教授與HJS合作得出的結論是，那些與解放軍或情報機構有聯繫的華為員工，其背景表明在國家安全事務上有經驗。

研究指與解放軍或情報機構有聯繫的華為員工，其背景表明在國家安全事務上有經驗。（資料圖片）

研究：有華為員工同時供職於軍方機構

研究指，一名華為項目負責人在其履歷中提及，他參與該公司與解放軍屬下的國防科技大學的合作項目。國防科大早在2015年就被美國納入黑名單，美國公司被禁止向其出售技術。另有一名華為員工的履歷顯示，她在華為擔任軟件工程師的同時，還供職於解放軍的一個雷達學院。

一位自2012年以來一直在華為工作的經理在其履歷中寫道，其曾在國家信息安全工程技術研究中心工作過。該中心與解放軍61398部隊合作多年，而61398部隊被指控對西方公司進行網絡攻擊，竊取商業機密。

另一名在歐洲工作過的華為工程師被認為是中國國安部的代表。還有一份履歷顯示，華為的一名高級工程師曾參與開發國家防火牆項目。一名參與過5G基站開發的華為電信工程師甚至在其履歷中提到，由於涉及軍事機密，他無法對之前的工作發表評論。

華為否認調查結果

​上述副教授認為，這些履歷表明華為與中國各級政府、軍方和情報部門存在密切關係，在他看來似乎是一種系統化、結構化關係。

曾在中國度過大部份職業生涯的英國外交官Charles Parton表示，這些案例證據確鑿，證明華為所聲稱「沒有證據表明幫助情報機構」是虛偽的。

對於這一調查，華為就再次否認說，華為不為中國政府的軍事或情報項目工作；該公司的員工曾在公共服務和政府部門工作，並非一件不尋常的事情。

（每日電訊報）