【中美貿易戰】日媒談貿易戰1周年：美損失更慘重　對華出口減38%

7月6日是美國向中方發動貿易戰1周年，美國去年7月6日開始對第一批總值320億美元的中國貨物徵收25%關稅，中國隨後祭出多項反制措施，貿易戰全面開打。 《日本經濟新聞》統計稱，截至今年4月底，中美共向對方商品加徵3輪關稅，兩國出口貿易額較開戰前銳減200億美元，而美國承受的損失比中方更為慘重。

美國總統特朗普在G20大阪峰會宣布，允許繼續向華為出售產品。（路透社）

報道指出，美方對華發起貿易戰後，中方亦有祭出多項反制措施。儘管雙方期間有進行談判，但在部份關鍵議題仍存在分歧。檢視兩國的貿易數據可以發現，此次貿易戰的影響有多大。

數據顯示，中方對美出口量下降14%，減少180億美元，約佔對美出口全年貿易額的3%；美國對華出口量則縮水達38%，貿易額減少230億美元，約佔全年對華出口額的15%。至今，近半中國對美出口以及70%美國對華出口被加徵關稅。

報道稱，美國的損失更為慘重，在中方對美國貨物加徵關稅後，美國對華出口即開始減少，去年底同比減少近40億美元；中國對美出口所受的影響則在4個月後才顯現，截至今年初同樣大減逾40億美元。

中國海關6月發布的數據顯示，對美貿易方面，今年首5個月的中美貿易總值按年下跌14.5%，佔全國貿易總額比例11.7%，較去年同期減少1.8%；由於從美進口跌幅大於對美出口跌幅，令對美貿易順差擴大至1105.5億美元，按年增加5.4%。

（日經）