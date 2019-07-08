【新疆再教育營】駐英大使劉曉明否認當局拆散穆斯林家庭

英國廣播公司（BBC）近日報道，新疆除了有「再教育營」關押數以百萬計的維吾爾族人及其他少數民族穆斯林外，有證據顯示當地亦有大規模將維族孩子與其父母，甚至與外界隔離，送往寄宿學校生活，務求從小改變維族的文化。有學者形容，有關的情況是「文化滅絕」。 中國駐英國大使劉曉明周日（7日）否認中國在新疆有系統的拆散穆斯林家庭。他還指那些自稱失去兒女的維吾爾族父母是「反政府」人士。

數十名逃離到土耳其的維族人控訴孩子在中國被隔離或失蹤。（BBC）

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據早前報道，大量衛星照片顯示新疆各處有不少面積廣闊的新學校，不少都附有數量眾多的宿舍，「幾乎和『再教育營』一樣迅速拔地而起」。例如有一間幼稚園，新疆官方宣稱有1000多名兒童就讀，最年幼的只有3歲，「這便是中國所謂的『保護中心』，超過100個這樣的中心正在建設，它們一共將可以容納1萬名兒童」。報道又指，此類學校保安森嚴，附近道路有警方把守封鎖，記者不被允許靠近。

「他們（中國政府）是想讓他們成為漢人，並抹掉他們的身份」，其中一名土耳其維族人阿卜杜拉曼表示，妻子3年前帶同孩子回新疆探望祖父母後不知所蹤，他直至今年稍早才意外地在網上看到孩子拍攝的短片，但竟不是操母語維族語，全都是漢語。阿卜杜拉曼亦相信，妻子早已被送進「再教育營」。

劉曉明接受BBC專訪時否認中國在新疆有系統的拆散穆斯林家庭，又表示沒有孩子是跟父母分開的，如果有，「給我名字，我們會盡力找到這些孩子」。劉曉明還說，那些表明失去兒女的父母是「反政府人士」，不能期待他們會說中國政府好話。對於這些父母，劉曉明說，如果他們想和孩子在一起，可以回來中國。

（英國廣播公司）