【惡化】上半年華客人數再跌5.3%　美國旅業最高恐損失180億美元

美國此前公佈數據，去年中國遊客人數15年來首次出現下跌，終結歷時十多年的快速增長期。 據中國官媒報道，今年上半年到美國旅遊的中國遊客跌勢未停，令視他們為固定顧客羣的美國服務業出現陰霾。若情況持續惡化， 整個美國旅遊業恐怕會受到高達180億美元的打擊。

到美國旅遊的中國遊客人數今年上半年跌勢持續，1月至5月為77.3萬人次，較去年同期再減少5.3%。（視覺中國）

報道指，不計算商務及學生的部分，去年中國遊客的下跌幅度並非外界所認定的約6%，甚至已經達到10%。2017年到美國旅遊的中國遊客超過226.5萬人次，至2018年只剩下不足203.8萬人次。今年上半年跌勢持續，1月至5月的中國遊客人數為77.3萬人次，較去年同期再減少5.3%，「這對美國旅遊和高端零售業是壞消息」。

另一方面，《紐約時報》採訪相關行業的專業人士後，都發現中國遊客人數跌勢加劇後，將使美國本土多個行業受到影響，例如酒店、珠寶商、餐館、賭場、零售商、娛樂公園、航空公司等。

中國遊客人數跌勢加劇，美國本土多個行業均受影響。（視覺中國）

其中在三藩市和加州帕羅奧圖都有分店的高級珠寶零售商「Shreve ＆ Company」，其共同所有者萊恩．希夫曼（Lane Schiffman）在接受訪問時坦言，以前會有接載中國旅行團的旅遊巴定期向三藩市分店輸送20至30名顧客，是整體顧客羣的中流砥柱，「然而在過去的幾年裏，旅行團巴士消失不見了。」

希夫曼表示，受惠於蓬勃發展的三藩市灣區和矽谷經濟，公司有其他商業渠道，但預計與國際旅遊相關的業務佔比，將從過去幾年的30%降至10%。Tiffany的CEO Bogliolo日前亦在發表財務報告的記者會上透露，中國遊客驟減會導致2月至4月面向訪美遊客的銷售額，較去年減少約25%。

事實上，除了奢侈品行業外，「賭城」拉斯維加斯及周邊景點的酒店業都有受到影響。報道提到，向來受中國遊客歡迎的洛杉磯酒店業，去年的訪問量下跌23%，截止目前為止又下跌10%。擁有荷里活環球影城希爾頓酒店的太陽山地產CEO馬克．戴維斯（Mark D. Davis）指，公司的業務截至2017年一直在增長，但自去年至今卻持續下跌。

「賭城」拉斯維加斯及周邊景點的酒店業都有受到中國遊客減少的影響。（視覺中國）

諮詢公司Tourism Economics的CEO亞當．薩克斯（Adam Sacks）預計，今年中國遊客的人量將顯着下跌；美林證券（Bank of America Merrill Lynch）更認為，若出現中國遊客較少一半的最壞情況，意味着美國旅遊業會受到高達180億美元的打擊。

（綜合報道）