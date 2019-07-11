德媒：德國青年對華充滿偏見　正被中國同齡人甩在身後

德媒《南德意志報》星期一（8日）刊登了一篇由該報駐華記者撰寫的評論。文章擔憂地指出，德國的年輕人自以為國際化，卻對中國充滿偏見，完全不知道自己正在被雄心勃勃的中國同齡人甩在身後。

文章表示，德國人從一出生起就有各種先天優勢：穩定的政治體制、負擔得起的醫療衞生系統、免費教育。只要付60歐元，就能獲得全球最有價值的護照。當德國人步入職場時，工資水準遠遠超過全球平均值。而中國人卻並不擁有這一切，這正是對他們的激勵。

文章指德國的年輕人自以為國際化，卻完全不知道自己正在被中國同齡人甩在身後。圖為2014年，參加全國中學生模擬聯合國大會的學生代表進行模擬聯合國分組會議。（視覺中國）

文章指，但是這一切如今正在改變。在事關未來的賽跑中，歐洲遭到了接二連三的重擊：希臘債務、難民危機、英國退歐。與此同時，競爭對手則在迎頭趕上。自90年代以來，中國的GDP翻了9倍。這一崛起也讓數以百萬計的民眾擺脱貧困，成為了中產階級。在網絡科技、電子商務、移動支付方面，中國早已超越德國。在量子計算、人工智能等未來科技方面，中國則正在超越德國。



文章續指，中美貿易戰、華為爭議顯示西方人如今對中國是多麼恐懼。中國的專制，中國對人權的蔑視，中國對民眾的監控，這一切決不能成為歐洲的樣板。但是，「我們現在也必須睜開眼看一看周圍」。



西方人的優越感已經不合時宜

作者擔憂地指出，其身邊的許多德國朋友依然對中國知之甚少，中國對他們而言似乎就是一部充滿偏見的紀錄片，不想看時隨時可以換台，彷彿和他們的未來生活毫無關係。作者問道，這究竟是無知還是傲慢？與之相反，她身邊的中國朋友對歐洲的興趣要大得多。



文章最後指，年輕人必須認識到西方人這種普遍的優越感已經不合時宜，而且這種優越感是危險的。對於中國來説，歐盟現在依然有價值，是因為歐洲擁有中國政府所需要的科技。等到這種局面也結束的那一天，歐洲就會徹底喪失對中國的影響力。在保持全球競爭力方面，歐洲現在做得實在太少。



（《南德意志報》/德國之聲）

