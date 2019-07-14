【中美角力】日媒：特朗普動搖中美台平衡關係　台灣成最大導火線

日媒《朝日新聞》14日（星期日）的分析報道指，台灣問題是中美爭霸潛在的最大導火線。台灣歡迎特朗普政府改變了中美台的微妙平衡關係，但另一方面卻懷有隱憂，這是因為特朗普最關心的其實是貿易問題。

分析指，特朗普動搖了中美台的微妙平衡關係，又指其延攬國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等友台人士入閣，刺激了中國大陸。（資料圖片）

報道指出，美國在1970年代為了對抗蘇聯，與中國大陸建交、與台灣斷交，但台灣作為東亞戰略要衝，美國為了不讓台灣被中國大陸併吞，持續當台灣的後盾。台灣問題是中美兩大國潛在的最大導火線，像是有中國共產黨幹部曾説：「貿易可以讓，但台灣絕不能讓，將窮盡一切手段對抗到底。」

報道又稱，美國1979年與台灣斷交後訂立了《台灣關係法》，以保持美台間實質的關係，之後美國歷任政府持續觀察中國大陸的反應，在不引發對立的情況下，持續對台軍售。不過，特朗普政府延攬國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等友台人士入閣，刺激了中國大陸。

分析指，蔡英文在紐約會見邦交國駐聯合國代表，引起中國大陸震怒。（中央社）

特朗普政府本月8日決定對台出售22億美元的武器，中國大陸反擊稱將制裁相關的美國企業。此外，美國允許台灣總統蔡英文過境紐約，讓蔡英文有機會會見邦交國駐聯合國代表，也引起中國大陸震怒。大陸國務委員兼外交部長王毅警告美國不要在台灣問題上「玩火」。

報道最後指出，特朗普政府動搖中美台的微妙平衡關係，台灣一方面歡迎，一方面也懷有隱憂，最大的原因在於特朗普，因為特朗普最關心的其實是貿易問題。

（《朝日新聞》/中央社）