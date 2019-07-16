中國海軍西安艦通過英吉利海峽　英艦跟蹤監視

近日，中國海軍052C型導彈驅逐艦「西安號」通過英吉利海峽。 據英國《每日電訊報》網站7月15日報道，英國國防部發布聲明稱，英國皇家海軍出動23型「公爵級」護衞艦「聖奧爾本斯號」（HMS St Albans）對西安艦進行識別監視。

英國皇家海軍聖奧爾本斯號護衞艦全程監控西安艦通過英吉利海峽。（推特@wave105radio)

聖奧爾本斯號指揮官約翰·克勞米（John Cromie）説，聖奧爾本斯號執行例行的海上安全行動，監視着西安艦在接近英國海岸線時的航行情況。 他還表示，這對於皇家海軍來説，是很正常的事情。

西安艦隸屬於中國海軍第32批護航編隊，裝備有源相控陣雷達及垂直髮射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒探測和區域防空作戰能力。

西安艦由上海江南造船廠開工建造，2012年6月16日下水，2014年12月30日交付，2015年2月9日入列，現服役於東海艦隊驅逐艦第六支隊。

西安艦由上海江南造船廠建造。（資料圖片）

西安艦曾在2016年環太平洋軍事演習中，被指定為中方參演編隊的指揮艦，參演69天、航行15000餘海里，率領編隊完成了海上封鎖行動的3大類16個課目演練。

2019年4月4日，「西安」艦和054A型導彈護衞艦「安陽」艦以及903型綜合補給艦「高郵湖」艦從舟山起航，奔赴亞丁灣索馬里海域執行護航任務。 隨後，西安艦7月1日抵達法國南部土倫軍港，開始為期5天的軍事交流，並於7月11日離開法國土倫軍港。

據悉，西安艦與法國海軍「庫爾貝」號護衞艦在土倫港以南海區圍繞反恐、聯合搜救、隊形變換和燈光通信等內容進行了海上聯演。