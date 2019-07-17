美國會報告：中國以政治考量來指導解放軍參與國際人道救援

據美國之音（VOA）報道，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）11日發表研究報告稱，近年來解放軍增加了對海外人道援助和救災任務的參與，但中國官方經常以政治考量來指導軍隊參與人道援助和救災任務。報告稱中國此舉「損害了多國行動的效力，並可能造成了本可避免的生命損失」。

USCC就解放軍在海外人道救援的評估發表研究報告。（網站截圖）

這篇由美中經濟與安全審查委員會的安全與外交政策分析師 Matthew Southerland等人撰寫的研究報告指出，在過去二十年間，解放軍不僅擴大了其參與人道援助和救災行動的範圍，而且增加了部署人員和資產類型，並參與了與其他軍隊在人道援助和救災方面的交流。

報告認為，北京希望利用軍隊對國際人道援助和救災的參與來努力提升其作為國際體系中「負責任的利益攸關方」的形象。與此同時，解放軍將參與人道援助和救災作為測試和提升其海外運作能力的方法，並通過與外國軍隊在人道援助和救災方面的交流和演習，幫助北京實現更廣泛的外交和國家安全目標。

報告特別指出，這些交流有助於北京加強與其他國家的雙邊關係，收集情報，並通過向其他軍隊學習提高其軍事能力。

中美兩軍去年11月在南京舉行人道主義救援減災聯合演練。（路透社）

報告還稱，北京常用政治考量來指導軍隊參與國際人道援助和救災的行為，違反了這些行動的人道主義精神，並在某些情況下破壞了多國行動的效力，增加了參與國之間的摩擦，違反了國際準則，使得災區的人道主義需求得不到滿足，並可能造成生命損失。

報告舉例説，2015年解放軍在尼泊爾執行人道援助和救災任務時，由於擔心可能損害中國的形象，解放軍拒絕允許其他外國軍隊救援人員進入其行動區域，實際上是將其所救助的區域視為「主權領土」。

報告指，「北京經常表現出願意讓政治緊張局勢淩駕於人道主義需求之上，這表明，中國領導人可能更多地將人道援助和救災視為一種影響力工具，而不是一種全球福祉。」

研究報告認為，中美在人道主義援助方式上有長期分歧。（路透社）

這份研究報告還警告説，中國通過美中人道援助和救災交流與演習來增強軍事實力的潛力雖然有限，但仍然存在問題，尤其是在中美戰略競爭時期。報告認為，解放軍可能利用這些交流來加強其作戰能力和收集情報，用以在未來可能的衝突中對抗美國及其盟國。

報告還認為，華盛頓和北京在國家利益和人道主義援助方式上的長期分歧表明，美中通過在人道援助和救災上的合作來克服分歧的潛力有限。

據悉，USCC成立於 2000年，職責是監督、調查美中雙邊經貿關係對國家安全造成的影響並向國會遞交年度報告，並在適當情況下向國會提供立法和行政建議。委員會由12名委員構成，他們分別由參議院多數黨領袖和少數黨領袖、眾議院議長和少數黨領袖任命，任期兩年。委員會還聘用經貿、武器擴散、外交政策和美中關係等領域的專家為委員提供政策和行政上的支持。

（美國之音）