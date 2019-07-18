【中美貿易戰】德媒：衝突才剛剛開始　將對全世界造成深遠損害

德媒《日報》（die tageszeitung）16日（星期二）刊發的評論指出，雖然中美貿易戰近期有所緩和，但遠遠未結束。恰恰相反，這場衝突現在才剛剛開始。 文章指中美貿易戰是一場持久戰，將對全世界造成深遠的損害。

文章指，特朗普想解除對中國的依賴關係，讓中美這兩個全球最大經濟體相互脱鈎。（資料圖片）

文意指，中國政府此前做出了根本性的誤判。他們認為，增加從美國總統特朗普票倉地區的粟米、大豆進口，就能有效安撫特朗普。但是現在，北京也認識到，這場貿易戰實際上是持久戰。

中國經濟的崛起，絕對要歸功於美國消費者對中國廉價商品的無限飢渴。中國由此獲得的順差，則用來給美國公共財政發放貸款。特朗普如今設立的目標是解除這種對中國的依賴關係，讓這兩個全球最大經濟體相互脱鈎。為此，他願意付出一些代價。但是，即便特朗普在一年半後連任失敗，民主黨人上台後也會堅持對中國的對抗路線。

文意續指，不僅僅是特朗普，許多美國人在對華關係方面所關心的事情，都要遠遠超出公平市場准入機制、貿易平衡、知識產權保護的範疇。對於他們而言，更重要的是：有一個國家正在尋求世界領導權。中國在經濟與科技方面追趕得越多，反對中國的聲音就會越大。

文意最後指，如今的世界，剛剛處在兩強相爭的開端。這場爭鬥所造成的損害，恐怕將不止是全球經濟受挫。

（《日報》/德國之聲）