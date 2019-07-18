內地學者：中國基建發展空間仍非常大　建機場可帶動經濟

德媒德國之聲18日（星期四）發表上海華東理工大學經濟系副教授沈凌撰寫的評論文章，指出如果與美國作比較，中國基礎建設的發展空間還非常大。 文章指，假如中國大力建設如機場一類航空基礎設施，既能夠拉動短期的經濟增長率，走出週期低谷，也能夠帶動長期的經濟增長。

北京大興國際機場早前進行竣工驗收，並將於9月30日前投運。（視覺中國）

文章指，以高鐵和高速公路這類運輸設施為代表，中國新基建數量的確已經很大，但畢竟中國還是一個新興經濟體，和老牌發達國家如美國相比，存量上其實還是相差很遠。以美國為例，雖然中國高速公路里程已經超過美國，但是美國全部公路的里程數達到600萬公里以上，中國還只有美國的七成。按照中國最近十年的每年新增里程數量測算，要趕上美國的總公路里程數量，還需要很長的時間。

中國機場數量被美國拋離 不如巴西

除了公路，鐵路也有類似的情況。中國的高鐵傲視全球，但是總鐵路里程（12萬公里）和美國相比（22.8萬公里），還相差很遠。在機場數量方面，全美國有超過5千個機場，數量完全拋離不到5百個的中國。實際上，中國航空運輸不僅落後於美國，甚至不如巴西及墨西哥這樣的國家。

作者指，即便不期待中國會達到美國的5千個機場的超大規模，就按照巴西的七八百個機場看，中國基礎建設的空間還非常大。如果現在中國像過去建設高速公路和高速鐵路一樣，大力建設航空基礎設施，那麼既能夠拉動短期的經濟增長率，走出週期低谷；也能夠帶動長期的經濟增長，這是因為基礎設施永遠是市場經濟的重要元素。

（德國之聲）