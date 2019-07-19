中國月初南海軍演發射6枚反艦彈道導彈　意在震懾美軍

針對中國向南海發射反艦彈道導彈一事，美國方面給予證實，並透露更多細節。當地時間7月19日，日本共同社報道稱，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）18日在一次會議上宣佈，美軍確認中國向南海發射6枚反艦彈道導彈。

美國超級航母在中國發射導彈後離開南海。（Reuters）

報道稱，中國曾在6月30日至7月3日在南海海域舉行軍事演習。而美國五角大樓已確認中國上述的軍事演習的事實，並首次證實中國發射導彈的類型和導彈數量，且主要目的是演練打擊航空母艦。

日媒報道並未給出中國的反艦彈道導彈具體類型，但外界均指向中國已公開的兩款——東風-21和東風-26。

雖然美軍方面能夠弄清楚中國發射導彈的細節，但從另一個角度看，自中國向南海首次發射彈道導彈以來，再無美軍超級航母或驅逐艦航行南海的公開報道。

對於此次演習，中國國防部在7月5日迴應時表示，解放軍南部戰區根據計劃，在海南島附近海域組織實彈射擊演練，強調不針對任何國家和特定目標。

彼時，中國軍方還澄清一個事實，即演習並不是在有爭議的水域或島礁舉行，西方媒體的報道與事實不符，實際上演習海域是在海南島附近海域。

但從中國海事局公佈的演習地點座標看，相關海域實際處於中沙羣島與南沙羣島之間的廣闊水域，且離海南島至少有600公里，附近沒有島礁。

中國官媒《環球時報》認為，西方輿論聲稱演習是在有爭議的南沙島礁進行，是在攪局南海，離間中國與周邊國家的關係。

退一步説，即便是在島礁附近舉行實彈射擊演練，周邊國家也沒有大中型艦艇可供模擬打擊目標。雖説不針對特定目標，但美國航母就是那個特定目標。

分析認為，美軍在南海持續不斷，且升級的航行自由行動已惹惱北京，後者需要「打得一拳開，免得百拳來」。