【章瑩穎案】兇手免死　華裔律師：死刑判決過程長章家精神負擔大

章瑩穎案的陪審團雖然早前已裁定29歲被告基斯滕森罪名成立，但在量刑階段未能達成一致意見，最終法官依例判處基斯滕森終身監禁，不得假釋。 知名華裔刑事案件辯護律師程紹銘解釋，美國聯邦法律規定涉及死刑的量刑判決必須由陪審團而非法官決定，且必須12名陪審員都有一致意見。

《美國之音》引述程紹銘透露，基斯滕森無法被判處死刑，「最大的問題是12個陪審團的人中有兩個人認為他有精神病，或者有其他問題，所以就不同意判死刑，12個陪審團成員沒有達成一致，就不能判死刑。」

章瑩穎屍體至今仍未尋獲。（聯邦檢察官辦公室）

程紹銘亦不諱言，美國許多州份已經廢除死刑，仍然保留死刑的州份則對使用死刑非常謹慎，且所有死刑判決都必須上報美國最高法院覆核，曠日持久，「死刑判決後可以上訴，還可以翻案，整個過程很漫長，一直到執行死刑，前後可能要七八年的時間，在最終結果出來前，對（章瑩穎）家屬也是一個很大的精神負擔。」

事實上，美國共有21個州份廢除死刑，包括章瑩穎案所在的伊利諾伊州。保留死刑的州份在2018年共有25人被執行死刑，至於聯邦司法系統和美軍系統內則共有62名待處決的死刑犯。值得一提是，美國聯邦政府自1988年恢復執行死刑，30多年來總共只處決3人。

（美國之音）