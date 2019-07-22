【中美貿易戰】瑞士媒體：更多企業實行「中國+1」　越南成贏家

中美貿易戰持續已久，影響的不僅僅是中美兩國。瑞士《新蘇黎世報》19日（上星期五）的評論文章以「貿易戰贏家是越南」為題，指中國內地以及香港的大量資金都流入越南，當地的外國直接投資額急劇躥升。 文章指越來越多的中國企業以及外國企業正在執行「中國+1」路線，將越南當作中國之外的又一個生產基地，從而能夠抵禦懲罰性關税等風險。

中國內地以及香港的大量資金都流入越南，當地的外國直接投資額急劇上升。（資料圖片）

文章指，在經濟發展方面，越南已經開放了很多年。投資者在這裏能享有的重大好處包括政治穩定，而且可以在越南的北部、中部和南部都找到工業園區。從戰略的角度出發，沒有任何其他亞洲國傢俱有堪比越南的夾在中美兩國之間的地位。在意識形態方面，越南共產黨和北京的路線相似，但是越南人的內心卻是傾向於美國的。從歷史的角度而言，越南人首先懼怕的是中國這個區域霸權。

文章又指，一段時間以來，越南人做出了許多向美國靠攏的姿態。越南開放了港口，甚至還允許軍艦靠岸。河內目標明確地站到了美國、日本、印度、澳洲一邊，越南在採購民航飛機時還傾向於讓波音獲得巨額訂單。特朗普與金正恩的第二次會晤也是在河內舉行，越南政府更是藉此突出了自己的可靠盟友形象。

但是，越南目前的成功也有可能讓自己受害。華盛頓並沒有忽視越南越來越強的吸引力。就在6月初，美方就以操縱匯率、出口額猛增為由，將越南列入了觀察名單。華盛頓很有可能得出結論是：中國出口商把越南當作避開關税的中轉站。短期的貿易利益，在此與長期的戰略考量發生了衝突。

（《新蘇黎世報》）