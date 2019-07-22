美國會將提《加強西藏政策法》　制裁干涉達賴喇嘛轉世的中國官員

據美媒美國之音報道，美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席、民主黨藉的麥戈文（Jim McGovern）星期日（21日）表示，下星期將在國會提出新的跨黨派《加強西藏政策法》。 法案明確規定，凡是干涉達賴喇嘛繼承人或轉世事宜的中國官員「都將受到《全球馬格尼茨基法案》金融、經濟和與簽證相關的制裁」。

第十四世達賴喇嘛1959年出走印度。（資料圖片）

麥戈文表示，「該法案將制定一項美國政策，即包括第十五世達賴喇嘛在內的西藏佛教領袖的繼承或轉世是完全的宗教問題，只應由西藏佛教界來完成」。麥戈文又表示，該法案將加強美國國務院西藏問題特別協調員的作用，「包括他必須與其他政府進行多邊合作，促進達賴喇嘛及其代表和中國政府之間的真正對話，保護西藏高原的水資源環境」。

該法案還要求為西藏流亡社區的民主治理提供支持，並授權國會撥款資助在西藏的藏人和在亞洲其他地方的藏人。

麥戈文指，該法案下星期將由他和另一名民主黨藉眾議員在眾議院提出；共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）則會在參議院提出該法案。

達賴喇嘛曾稱轉世靈童或在印度

第十四世達賴喇嘛本年3月曾表示，他圓寂之後，他的轉世靈童可能會在印度被找到。他稱，雖然中國政府可能會自己找到一個轉世靈童，但是「沒有人會尊重（中國挑選的達賴喇嘛）」。

中國外交部當時回應表示，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應該遵守國家的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史上沿用的制度。

（綜合報道）