美科學家委員會致信特朗普：打壓華裔學者有損國家安全

美國學者擔心中美貿易戰蔓延至學術界。據美國媒體消息，上月有多名學者、醫生等聯名致信美國總統特朗普（Donald Trump），敦促其停止打壓華裔學者。

7月22日，美國《洛杉磯時報》網站發表文章稱，人們擔心美國政府最近對中國的打壓正在導致對華裔學者的歧視性種族評判，這是近年來針對華裔美國人最廣泛的攻擊，這有損美國的國家形象和國家安全。

報道稱，由頂尖科學家、醫生、工程師和學者組成的國際組織憂思科學家委員會6月向特朗普總統發出措辭嚴厲的信函，敦促立即停止「恐嚇華裔科學家的運動」。該委員會説，這些科學家成為視頻監視的對象，而且電子郵件賬户、信件和電話遭到搜查與監控。

信中稱：「針對華裔科學家的歧視性種族評判和不分青紅皂白的調查在我們國家沒有立足之地。除了損害美國的形象之外，這種做法將迫使這些科學家考慮離開美國，進而損害了我們的國家安全。」

近年來，美國限制對中國學術交流的行為愈演愈烈，甚至連中國留學生也受到波及。

據英國廣播公司（BBC）6月13日報道，美國接受中國政府獎學金赴美留學的學生拒籤率，在2019年首季為13.5%，明顯比2018年的3.2%高。

洛杉磯亞裔美國人公平推進組織的執行長郭志明説：「這是近年來記憶中針對華裔美國人最廣泛的攻擊。被捲入中美兩國之間緊張關係讓華裔美國人感到驚慌。他們的公民權利受到了侵犯，緊張氛圍非常嚴重，人們得不到很多支持。」