【中美貿易戰】指中國產品換標誌「洗產地」　越南政府下令嚴打

中美貿易戰爆發以來，雙方互相加徵懲罰性關税。有部分商人被指為規避關税，將實際中國製造的產品貼上越南製造的標籤。 為打擊「洗產地」問題，越南政府已指示各相關部門要制定行動計劃，加強預防與打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。

綜合外電報道，越南知名家電公司Asanzo早前被揭發，會進口接近完成品的中國製造電器，在越南工廠簡單組裝後，就宣稱是「日本技術、越南製造」。工人最主要工作，只是將原本貼在電器上的中國製造標籤，換成越南製造標籤，之後再進行簡單組裝，例如為電視安裝支架。

中國製造的電視機被送到越南後更換產地標籤，扮作是越南製造。（資料圖片）

事實上，美國海關及邊境保衞局上月底已表示，最近幾個月發現有中國製造產品繞道數個國家後非法轉運到美國，當中包括有越南，將積極查緝此類避税行為。

有見及此，越南預防走私與貿易詐欺行為國家委員會最近向公安部、國防部、財政部和工商部共11個部委發出公函，要求制定行動計劃，加強預防與打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。其中公安部必須指示下屬相關單位與經濟管理有關單位加強掌握市場情形，及時發現、調查、防止外國產品繞道越南非法轉運與假冒越南製造等行為。

此外，税務機構一旦發現任何組織或個人使用有異常的收據，會主動通知相關單位；工商部也加強宣導各組織和個人遵守有關進出口和邊境貿易的規定，密切監督在各項貿易協定下的產地證書核發情況等。

值得一提是，美國商務部在月初已經宣佈，將對某些在南韓或台灣製造，再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品徵收高達456%的關税。總統特朗普亦暗示，越南可能會繼中國後成為美國制裁的目標。

（綜合報道）