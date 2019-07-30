俄葉卡捷琳堡市擬建「毛澤東友誼宮」　計劃2023年對外開放

俄羅斯傳媒報道，俄羅斯葉卡捷琳堡擬建「毛澤東友誼宮」，計劃於2023年，即毛澤東誕辰130週年之際對外開放，北京中國城市發展研究會將提供協助。

葉卡捷琳堡市位於俄羅斯中西部。（視覺中國）

葉卡捷琳堡市政府此前宣佈，計劃修繕「馬德里賓館」，還計劃在那裡開設「毛澤東友誼宮」。據知，1949年12月至1950年2月，毛澤東訪問蘇聯，期間曾到葉卡捷琳堡參觀（時稱斯維爾德洛夫斯克），下榻馬德里賓館。

俄羅斯-中國烏拉爾和西伯利亞合作中心表示，北京中國城市發展研究會城市經濟合作委員會將為此提供支持和協助，該委員會顧問李卓偉7月26日至27日訪俄期間，已就此簽署協議。

1949年12月21日，毛澤東訪問蘇聯期間，在莫斯科出席斯大林七十壽辰慶祝大會。（網上圖片）

將陳列館藏品 包含酒店、餐廳和商業場所等

此外，中方還將協助挑選投資人，修建葉卡捷琳堡近郊「毛澤東友誼宮」鄉村莊園，其中包括一所旅店、一座國際辦公中心、一個水療中心和醫療中心。

毛澤東友誼宮計劃在2023年，即毛澤東誕辰130週年之際對外開放。毛澤東友誼宮將陳列一些館藏品，還包括酒店、餐廳、接待大廳和商業場所。

（俄羅斯衞星通訊社）