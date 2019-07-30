防堵中國「不當影響」　美國13間大學關閉孔子學院

據《洛杉磯時報》報道，美國聯邦政府為防止中國的「不當影響」，向各大學施加壓力之下，三藩市州立大學、聖地牙哥州立大學等13間大學決定關閉與中國合作的華語教學機構孔子學院，但全美仍有90幾間孔子學院，幾年前最多時則有110間。

共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）與其他議員聯手，極力推動美國大學切斷與孔子學院之間的合作關係。（資料圖片／路透社）

報道稱，美國官員正把批評矛頭指向孔子學院及其他中國政府支持的計劃，共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）與其他議員聯手，極力推動美國大學切斷與孔子學院之間的合作關係。去年8月通過的《國防授權法》要求美國的大學關閉孔子學院，否則將失去聯邦政府對於外語課程的補助。

報道指出，當局警告大學或無意間暴露在中國的不當影響甚至是間諜活動之下。美國參議院常設調查小組委員會的報告發現，孔子學院的課程欠缺公開透明，威脅學術自由，並讓中國政府取得管道進入美國的教育體系，但沒有找到有關間諜活動的事證。

三藩市州立大學決定關閉孔子學院，以保住每年47.5萬美元的聯邦政府「華語旗艦計劃」。（三藩市州立大學Facebook）

校方棄孔子學院 保聯邦政府資助

據報道，三藩市州立大學自2005年以來與北京師範大學合作，在灣區校區設立孔子學院，推動華語課程、文化活動、教師培訓、夏季營隊等，每年支出39萬美元，費用由該大學與中國教育部轄下的國家漢辦分攤。

但三藩市州大經過一番討論之後，決定關閉孔子學院，以保住每年47.5萬美元的聯邦政府「華語旗艦計劃」。校方表示，該計劃能夠為學生提供更進階的課程，但遺憾無法兼顧兩者。

三藩市州大負責國際交流的副校長吳彥伯表示，把孔子學院看做是中國發揮不當影響力的屠城木馬是很嚴重的誤解。他説，孔子學院受到校方的管理，沒有來自中國政府的影響，教材與講師都經過大學審核。

吳彥伯説，來自國會稽核處（GAO）的調查小組並沒有發現有任何問題。不過，國會稽核處2月發表的報告，確實指出在其他學校發現可能的自我審查，如避免批評中國對台灣或西藏的政策。

（洛杉磯時報）