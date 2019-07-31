【中美貿易戰】路透社：中國將派團考察阿根廷豆粕廠　或開放進口

中美貿易戰戰火持續。英國《路透社》（Reuters）報道，由於中美貿易談判的不確定性，中國將於8月派團考察阿根廷豆粕壓榨企業，是開放進口的關鍵一步。

中國是阿根廷最大的大豆買家，但並不進口其加工後的豆粕。（視覺中國）

報道引述阿根廷穀物出口商協會「CIARA-CEC」總裁Gustavo Idigoras稱，阿根廷近20年來一直努力爭取進入中國市場，這是中國貿易工作組首次專門到阿根廷討論豆粕交易。

他補充説，中國海關檢查人員將於8月18日抵達，開始為期兩星期的行程，訪問八家公司運營的壓榨工廠，包括邦吉( BG.N )、Vicentin、Molinos Agro SA( MOLA.BA )等。

穀物貿易商：中美貿易戰增強阿根廷的優勢

報道又引述阿根廷農業部官員Santiago del Solar表示，當地迎來中國官員的訪問，是實現向中國出口豆粕目標的過程的一部分。

有當地穀物貿易商稱，全球貿易不確定性，包括對7月30日在上海開始的中美貿易談判的悲觀看法，增強阿根廷的優勢，促使中國擴大豆粕進口選擇範圍。

據知，中國是全球最大的豆粕消費國，用於滿足其龐大的養豬產業的需求，同時是最大的阿根廷大豆買家，但並不進口豆粕。阿根廷作為全球頭號豆粕出口國，多年來一直試圖打入中國市場，但由於中國需要保護自己的壓榨產業，因此一直堅決抵制開放市場。