新加坡推「中國通識」計劃　為律師提供中文陪訓助進軍中國

新加坡律政部推出「中國通識」計劃（China-Ready Programme），為該國律師提供中文培訓課，協助他們掌握中文的法律用語，以及對中國的文化、商務環境、法律制度和法律條文有基本的認識，為他們進軍中國提供協助。

新加坡律政部兼衞生部高級政務部長唐振輝説，這是重要的計劃，讓新加坡律師具備更好的優勢。（資料圖片）

《聯合早報》報道，「中國通識」計劃將由新加坡報業控股旗下漢文教集團漢語文中心製定和提供。課程料明年初啟動，每年開班兩次，每次錄取25名律師。課程為期十週，除了用中文授課的語文課，其餘都用英語教導，包括認識中國法律體系和法律條文、社會習俗和禮儀，以及涉及外國投資、合約、併入和收購以及糾紛調解等的中國法律。

據報道，律師完成十週課程後，有機會通過借調計劃學以致用，前往中國的公司和律師事務所學習。

新加坡律政部：擴大精通中文的律師人才庫

新加坡律政部表示，希望通過新計劃，擴大該國精通中文的律師人才庫，讓他們可以與中國公司和中國律師事務所合作，滿足商務需求。

律政部兼衞生部高級政務部長唐振輝説，這是重要的計劃，「讓我們明白（中國的）商業文化和環境，他們怎麼做生意，什麼對他們極為重要，他們如何解決爭議，然後建立強而有力的關係......這將讓新加坡律師具備更好的優勢。」

此外，新加坡律政部還將設立一個16人諮詢委員會，就新計劃的規劃和實施提供建議。

（聯合早報）