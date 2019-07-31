美媒：美國推遲F-16戰機對台軍售案　避免影響中美貿易談判

台灣政府早前向美國提出購入66架新型F-16戰鬥機，共價值80億美元。 《紐約時報》星期二（30日）報道稱，美國國會議員透露，在數名貿易顧問向美國總統特朗普提出異議後，該軍售案已被暫時推遲。國務院本應上星期就簽署這個軍售案，但國務卿蓬佩奧至今還沒有批准。 美國國會共和、民主兩黨一些議員強調，特朗普政府推遲該軍售案，讓人質疑美方可能將該軍售案當作中美貿易談判的籌碼之一，或企圖避免軍售案影響到中美貿易協議的簽訂。

台灣F-16V戰機試飛畫面。（網上圖片）

知情人士透露，該軍售案目前尚未正式通告美國國會。該案是台灣政府多年來最大的一次軍事採購，此前中國大陸表示強烈反對。共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）説：「我們對台灣軍售的支持並非取決於特朗普當局與北京的談判，我希望國務院盡快推進對台軍售案。」民主黨籍參議員梅嫩德斯（Robert Menendez）則表示，台灣的防衞不能被當成與中國大陸政權交換的籌碼。

共和黨籍參議員蒂利斯在接受美媒美國之音採訪時表示，他認為推遲軍售案是有可能的，也是合理的。他説：「當你試圖在貿易問題上找到一個合理的位置，試圖緩和緊張局勢，那麼所有的一切都必須被考慮到。」

（《紐約時報》/美國之音）