【新疆再教育營】被釋放人士：有漢人遭關押　包括訪民及維權人士

據《自由亞洲電台》消息，有曾被送入再教育營的哈薩克人日前表示，新疆再教育營除了羈押維吾爾、哈薩克等少數民族，也有漢人。

哈薩克人古麗滋拉。（網絡圖片）

正在哈薩克努爾蘇丹的哈薩克人古麗滋拉，2017年7月16日從哈薩克返回中國新疆時，在海關被中國邊檢人員扣留，其後被轉到再教育營，最終被派到一家工廠，成為一名廉價勞工。直到去年10月獲釋。

古麗滋拉説，她被送入教育營後，被要求換上教育營統一的服裝，接著每天要學習漢語，學習習近平講話、「一帶一路」、民族團結。幾天後，古麗滋拉瞭解到這裡羈押了約800名婦女。古麗滋拉稱：「半個月之後被要求打針，她們都不知道是什麼針，還有要求把長頭髮剪了，説是我們這裡和軍營一樣。第一次我去的時候，聽説關了800人，到真的進了監獄，才知道是關了18000人。」

早前新疆自治區主席雪克來提．扎克爾（Shohrat Zakir）指出，設立教培中心是借鏡國際反恐有效做法。（資料圖片）

古麗滋拉説，她親眼所見，被羈押者有維吾爾族、哈薩克族、柯爾克孜族、回族、塔塔爾族，還有漢族，包括法輪功學員。而每個民族不能兩人以上聚集交流。她曾接觸過兩名漢族，一位是老年人，一個年輕人。

在哈薩克人權組織的呼籲下，古麗滋拉於今年初獲準離開中國，到哈薩克與丈夫團聚。但是她的兩個女兒依然留在新疆，不能出國與家人團聚。

阿勒泰一位不願披露姓名的漢族人説，他於去年夏天被逮捕、又遭到刑訊，要他交代所出售的少數民族工藝品，最終被轉移至阿勒泰市教育營羈押，今年四月獲釋。他稱，自己在再教育營中先後見過30多位漢族人，有訪民、宗教信仰者及維權人士。