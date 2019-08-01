美專家：美軍用藥物愈來愈依賴中國　威脅國家安全

美國之音（VOA）8月1日報道稱，中國已經成為全球非專利藥和藥品原料的主要出口國。有美國專家表示，美國對中國製藥業的依賴是長期被忽略的國家安全威脅。

當地時間7月31日，美國國防健康署理事會主任Christopher Priest在美中經濟與安全審議委員會舉辦的聽證會上警告稱，美國國防部在軍用藥物上完全依靠市場供應，愈來愈依賴中國主導的藥品市場。「如果中國決定限制或禁止向美國出口原料藥，將削弱美國國內生產，並可能導致用於國內和軍用藥品嚴重短缺。」

美國之音報道指，中國目前主導全球藥品生產，藥品市場在2017年價值達到1230億美元，預計到2022年將突破1750億美元。即使是擁有龐大仿製藥業的印度，80%的仿製藥關鍵原料也依賴於中國。

《芬太尼公司》（Fentanyl, Inc.）一書的作者Ben Westhoff在聽證會上表示，在中國政府補貼和激勵計劃以及大量熟練的藥劑師的推動下，中國的製藥行業幾十年來一直在以驚人的速度增長。

但同時，由於非專利藥佔美國人消費藥物的90%，美國大部分藥品製造業在過去三十年都轉移到了海外。美國食品和藥品管理局（FDA, the Food and Drug Administration）估計，美國消費藥品中80%或以上的主要成分來自國外，主要是中國。

美國生物研究機構哈斯廷斯中心高級顧問Rosemary Gibson在聽證會上指出，5到10年內，美國將在很大程度上喪失生產大多數仿製藥的能力，這將使美國幾乎完全依賴中國企業。她還説，美國現在幾乎沒有能力生產用於治療耳部感染、鏈球菌性喉炎、肺炎、尿路感染、性傳播疾病、萊姆病和其他疾病的通用抗生素。

藥物安全是另一個主要擔憂。報道稱，2008年，數百名美國人死於受到污染的中國製造的肝素。此外，2018年，一家中國製藥公司生產的降血壓藥被發現含有致癌雜質，進行了全球召回。

Ben Westhoff夫表示，中國是摻假藥品的長期來源國，中國製藥企業普遍存在欺詐和操縱質量數據的行為。「中國笨拙的、人手不足的官僚機構很難控制該國的化工行業。不同層級的政府有時會發生衝突，地方官員腐敗，行業監管混亂，執行不力。因此，低調行事的狡猾的公司往往可以順利運營。」

（美國之音）