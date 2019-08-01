【暫停赴台個人遊】紐時分析：避免陸客在台接觸挺港反修例氛圍

大陸文旅部在星期三（31日）發公告，將自星期四（8月1日）起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請。 美媒《紐約時報》31日的報道指，此舉似乎是為在明年1月台灣總統大選前影響台灣政局，同時避免陸客接觸台灣民主選舉及台灣支持香港反修例運動的氛圍。

在台港生及公民團體早前集會嚮應香港的反修例遊行。（在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組Facebook）

報道引述駐台北政治觀察家方恩格（Ross Darrell Feingold）的説法指出，大陸暫停赴台個人遊申請，此舉是北京對台灣政府不遵循其偏好政策而表達不滿的連串政策之一，無論誰當總統都一樣。

報道提到，中國大陸限制赴台自由行之際，中美緊張關係日益升温。中國大陸政府上週發表國防白皮書，指控「外部勢力」干涉並支持台獨，間接影射美國；美方早前又批准售台M1A2T戰車等逾22億美元的軍備。

部分在台人士猜測北京用意是要影響台灣大選，替代表國民黨角逐總統大位的高雄市長韓國瑜助選。方恩格指，中國大陸是否會在台灣大選前幾個月加快採取這類行動，還有待觀察，「中國大陸當然清楚，這不必然會帶來他們樂見的總統及立法委員選舉結果」。

另一方面，香港反對修訂《逃犯條例》的抗爭不斷，蔡英文多次聲援香港民眾爭取民主，美方近期也力挺港人抗爭。報道分析，避免陸客接觸台灣民主選舉及支持香港反對修訂《逃犯條例》抗爭的氛圍，或許也在中方停發赴台自由行通行證的考量之內。

（《紐約時報》）